En 2018 bromeó con Valeria Morales, la ganadora de aquel año, sobre quedarse con su anillo. Y ahí contó cómo fue la última vez que lo vio: “A mí me lo robó una empleada. Me duró tres meses. Iba a la batalla de flores, y me lo quité para que no me lo robaran, de pronto en una saludada saliera volando mi anillo. Y cuando regresé a mi casa, se lo había robado la empeada de mi casa, imagínate”.