Daniel Arenas, todo un caballero sobre su relación con Daniella Álvarez

El romance entre Daniella Álvarez y Daniel Arenas tiene encantados a los seguidores de ambos. Una relación que llegó como sorpresa y que los dos confirmaron hace unos meses, asegurando que son uno para el otro y lo maravilloso que es haberse encontrado. Y mientras Daniella grita su amor a los cuatro vientos, y cuenta lo ilusionada que está por llegar al altar con su novio y formar una familia, él se porta como todo un caballero y prefiere poner límites a sus comentarios sobre su relación.

“Toda la vida seré una persona reservada porque así me lo enseñaron, yo toda la vida vi a mis papás teniendo una relación privada, de pareja, de ellos y de nadie más”, dijo el protagonista de S.O.S Me Estoy Enamorando a varios medios de comunicación al ser cuestionado sobre su novia.

“Entonces yo tengo eso, la imagen de pareja como una pareja es dos, uno comparte con familia, con amigos, de repente trabajo, pero una pareja pertenece a dos personas y nadie más siempre lo pensaré así y siempre lo haré así, siempre lo voy a defender”, agregó.

El valor de su vida privada

Y en cuanto a la necesidad de los fans por saber qué pasa minuto a minuto, expresó: “Yo valoro mucho el cariño de la gente, la admiración, el estar pendiente, pero llega un punto en el que se vuelve como morbo, como una necesidad de saber cosas de más y ahí sí yo ya no lo comparto, entonces el amor es una cosa muy bonita, una cosa que hay que hay que disfrutarlo, trabajarlo todos los días”.

Y en cuanto a los rumores de boda y si formará una familia, expresó: “Valoro mucho el cariño de la gente pero siempre voy a defender mi privacidad, tampoco la voy a ocultar, no pretendo tapar el sol con un dedo, sí estamos, lo que quieras pero más allá no voy a hablar. También es responsabilidad de uno ciertos temas porque de repente se dice que si me voy a casar, que si voy a tener hijos, eso ni siquiera lo sé yo”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.