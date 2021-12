Aracely Arámbula confirma su romance con un actor mexicano

Aracely Arámbula volvió a estar en el radar de los rumores hace unas semanas, cuando su ex, Arturo Carmona, trajo de vuelta una de las relaciones más lindas que tuvo. En una entrevista, el actor y futbolista recordó cómo fue su noviazgo por el año 2010, cuando ambos participaron en la obra Perfume de Gardenias. Y aunque La Chule es muy reservada con su vida personal y no había hablado de esta relación, las recientes confesiones de su ex la hicieron por fin confesar lo que jamás habló ante los medios: ¡sí fueron novios!

La actriz mexicana fue cuestionada al respecto en una entrevista con Fernando Lozano, en donde no sólo aceptó lo que sus fans sabían dese hace años, sino que reveló lo bien que se lleva con Arturo en la actualidad. “Es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho… en el tiempo de Perfume de Gardenias vivimos un romance muy bonito”, dijo ella, una declaración que los medios y sus seguidores esperaron casi 11 años en poder escuchar.

Carmona aseguraba que Aracely lo negaba, pues en aquel entonces no hicieron público su noviazgo a pesar del tiempo que estuvieron juntos. “Él dice siempre que lo niego, pero no, solo que yo no quería que la prensa nos acosara tanto”, explicó Aracely sobre los motivos que la llevaron a no aceptar de manera pública su relación.

Los comentarios que molestaron a la familia de Aracely Arámbula

A pesar de que todo quedó en un lindo recuerdo, las revelaciones de Arturo Carmona, quien también habló de su noviazgo con Jacky Bracamontes, no fueron del agrado de la familia de Aracely, en especial de su mamá. “Te voy a decir lo que dijo mi mamá: ‘A Arturo le tengo mucho cariño, pero de pronto dijo eso y estoy enojada’”., confesó la también cantante.

A pesar de todo, entre Arturo y Aracely hay una muy buena amistad que ella recalcó en su charla calificándolo como “un tipazo”. Días después de causar revuelo con sus recuerdos, Carmona y Arámbula hablaron por teléfono. “Él me habló y me pidió disculpas. Yo estaba en Chicago haciendo una entrevista y le dije ‘¿Qué hiciste, Arturo? ¿Qué hablaste demás?’. Lo quiero tanto que lo había invitado al teatro, como hemos andado en la locura ni le recordé ni me recordó”, contó.

Carmona, además, aseguró que había sido como un padre para los hijos que Aracely tuvo durante su relación con Luis Miguel. “Es alguien a quien quiero mucho, que se portó increíble con mis hijos, pero ya lo hablamos él y yo”.