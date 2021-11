Primero Aracely Arámbula y ahora Jacky Bracamontes, Arturo Carmona recuerda su relación con la actriz

El actor y futbolista, Arturo Carmona, hizo un gran viaje al pasado para recordar los momentos más importantes de su vida amorosa. Hace unos días salían a la luz las revelaciones sobre su noviazgo con Aracely Arámbula, con quien salió por más de año y medio, en las que aseguraba que incluso fue una figura paterna para Miguel y Daniel, los hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel. Ahora, sus palabras vuelven a hacer eco, esta vez por recordar su romance con Jacky Bracamontes y los motivos que los llevaron a poner fin a aquella linda historia de amor.

©@jackybrv



Jacky Bracamontes y Arturo Carmona tuvieron una linda relación

La pareja se conoció en 2005, cuatro años después del divorcio de Carmona con Alicia Villarreal. Pero fue justo ese detalle de su vida personal lo que influyó para que no hubiera un futuro junto a la mexicana.

“Jacky viene de una familia muy conservadora de Jalisco, les hacía mucho ruido, no a ella, más a su familia, de que yo venía de un matrimonio trunco y que tenía una hija, para ellos era algo muy fuerte, lo entiendo y lo respeto. Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole ‘no, no, no’. Se empieza a convertir en un conflicto, Jacky estaba muy bien, pero de repente le venía un tema y me empezaba a decir”, dijo en su charla con Fernando Lozano.

Al final, el hecho de ser papá pudo más en el corazón de Jacky: “Me decía ‘es que yo quiero ser la uno en tu vida y es que soy la dos’, yo le preguntaba ‘¿por?’ y señalaba a mi hija“, recordó Carmona. En ese entonces su hija, Melenie, tenía seis años.

Él trató de convencerla, pero sus hechos y palabras no fueron suficientes: “Le dije ‘son amores muy diferentes, no hay competencia’. Ella me decía ‘vas a seguir viendo a su mamá’; entonces yo le comenté: ‘mi hija no es un problema’. Yo me empecé a relajar y dije ‘no es por ahí’, pero ya teníamos un rato, ya habíamos avanzado muchísimo, duramos juntos como dos años y medio”.

©@meleniecarmona



Arturo Carmona y su hija Melenie, fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal

Aunque Arturo tenía buena relación con la familia de Jacky, no lograron superar ese conflicto en especial: “Me llevaba muy bien con su familia, encantadores todos, pero el tema era más la mamá y lo entiendo al final todos queremos lo mejor para nuestros hijos“.

El inicio de una historia de amor que casi llega al altar

Jacky Bracamontes y Arturo Carmona se conocieron en los sets de grabación. “Me tocó el beso (con Jacky) y hubo algo ahí, ella tenía maquillistas y peinadores, ellos hacen que nos encontremos después de las grabaciones… Empezamos a platicar y ya estábamos bien enganchados, ella ya tenía un tema conmigo y yo queriendo, así empezamos a frecuentarnos“, recordó.

La pareja estaba dispuesta a casarse y formar una vida juntos: “Jacky y yo traíamos un tema ya formal, de querer estar formalizando, andábamos ya con planes de boda y estábamos viendo casa en Guadalajara y todo”, expresó Carmona.