Araceli Arámbula reacciona a las declaraciones de Arturo Carmona sobre su romance

Aracely Arámbula suele mantener los aspectos de su vida personal en lo más privado, en especial sus romances; sin embargo, hace unos días Arturo Carmona, uno de sus ex, reveló algunos detalles del tiempo que fueron pareja, asegurando que convivió con Miguel y Daniel, los hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel. La Chule fue cuestionada al respecto para saber qué opinaba de las confesiones del actor y futbolista, y para sorpresa de muchos, reveló que charlaron hace unos días y él le ofreció una disculpa.

“Me dio mucha risa, le escribí y luego me dijo ‘ay discúlpame, discúlpame’”, dijo a las cámaras de Sale el Sol. La actriz aprovechó el momento para compartir que entre ellos existe un gran cariño y una amistad que conservan hasta la fecha.

“Es un divino, la verdad es que somos muy buenos amigos, hay mucho cariño de por medio, entonces yo creo que a veces depende del estado de ánimo en el que estés puedes hablar y decir cosas, entonces no juzgo ni critico”, continuó Aracely respecto a las declaraciones de Carmona, quien también dio detalles sobre su relación con Jacky Bracamontes.

En cuanto a la convivencia que Arturo tuvo con sus hijos, Aracely expresó de lo más tranquila: “Es una persona a la que le tengo mucho cariño, siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo y con mi hermano, lo quiero mucho y la verdad no quiero hacer leña de eso”.

La situación de sus hijos y la familia de Luis Miguel

Aracely Arámbula también mantiene lejos del ojo público los detalles de la vida de sus hijos, pero no tuvo problema en aclarar la situación que según hay entre los chicos y la familia de su padre, asegurando que se llevan bien con ellos y que conviven de manera regular.

“Han compartido cosas con la familia de mi ex. Con su primo han compartido en Miami“, explicó. Y sobre el futuro de los chicos en el mundo del espectáculo, aclaró: ”No hay nada de eso, yo tengo la fortuna de decidir al cien por ciento lo que quiero hacer con la imagen de ellos y lo que no, si yo quisiera que ellos estuvieran en una novela, estarían, pero ellos no, quiero que estén en su escuela, que disfruten”.