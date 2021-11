Belinda, el apoyo incondicional de Christian Nodal en un complicado momento de su carrera

Christian Nodal rompió el silencio sobre el supuesto veto impuesto por su disquera, y aclaró lo que en realidad sucede con su carrera. A través de un video en las redes sociales, el cantante mexicano rompió el silencio y desmintió los rumores que se han dicho sobre su futuro en la escena musical. Un mensaje en el que tuvo el apoyo completo de su futura esposa, Belinda.

“Quise hacer este en vivo porque está sucediendo algo ‘cabrón’, quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están preocupados sobre todo lo que se está hablando sobre mí, sobre mi carrera en estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal; quiero dejar tranquilos a todos y que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”, expresó el cantante de 22 años.

Nodal aseguró tener una resolución de una juez federal con la que lo estipulado por la disquera quedaría sin ejecutar. Y agregó: “Yo he entregado mis cinco años de carrera y los he hecho limpios, trabajando muy fuerte, entregándome 100% a ustedes y Universal no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza, todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto, yo puedo seguir colaborando con los artistas que quiera, puedo seguir trabajando con la gente que quiera”

Belinda, el apoyo incondicional de su novia

Para ayudarlo a difundir su mensaje, Belinda compartió el video en sus Instagram Stories. La también cantante agregó la leyenda: “¡Así se habla!”, con la que dejó ver su total apoyo en esta situación que ha dado mucho de qué hablar sobre la carrera de su prometido.

Además, utilizó el hashtag #NodalLibre, para hacer referencia a la libertad del joven cantante de cantar sus temas con otros artistas y poder llevar su carrera hacia donde él quiera. Al respecto, Christian aseguró: “Se viene mucha música, muchas sorpresas. Se viene la mejor etapa de mi carrera”.