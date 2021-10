Christian Nodal pone fin a los rumores de su boda con Belinda

Christian Nodal y Belinda tienen a sus fans al pendiente de cada uno de sus movimientos para descubrir si se casaron o no, como se habría anunciado en diversos medios. En teoría, los cantantes pudieron haberse dado el “sí, acepto” en una fiesta celebrada por todo lo alto en España, lugar de donde es originaria la familia de Belinda. Y aunque una misteriosa sortija parecía ser la prueba de su enlace, Christian Nodal por fin hizo frente a los rumores de la boda con el amor de su vida.

©Silvia Cristina Nodal Jimenez



Christian Nodal y Belinda se comprometieron en mayo pasado

Fue durante su estancia en Saltillo, Coahualia, México, cuando a Nodal lo captaron varios periodistas que no perdieron la oportunidad de preguntarle si sigue soltero. “¿Que si estoy casado?... ¡Ojalá!”, dijo con la característica sonrisa que tiene cada vez que habla de su relación con Belinda.

“Ojalá estuviera casado ahorita. Ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no”, agregó para las cámaras del programa Ventaneando. El cantante de 22 años explicó que planear una boda no sólo se trata de hacer que todo coincida en el día de la fiesta, sino que va mucho más allá de la diversión.

“No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no solo una”, agregó de la manera más madura. Y con ese punto de vista, aclaró que aún no es hombre casado, pues habría sido muy apresurado dar el “sí, acepto” tres meses luego de haberse comprometido.

Christian Nodal, enamorado de todas las cualidades de Belinda

No es un secreto que el cantante está perdidamente enamorado de la también actriz. Lo que comenzó como un romance sorpresa, es hoy una linda relación amorosa con la promesa de pasar la vida juntos. Además de estar encantado con su belleza, también admmira su creatividad para trabajar.

©@belindapop



Belinda es la directora del video ‘La Sinvergüenza’, el nuevo tema de Christian Noda con Banda MS

Y es que Belinda se convirtió en la directora del nuevo video musical de Nodal, La Sinvergüenza, un rol que los unió mucho más. “Ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes?, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, dijo de lo más feliz.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.