Camila Cabello sorprende con un segundo cambio de 'look' en París

Por lo general, asociamos los cambios de look a cerrar ciclos y empezar cosas nuevas, algo parecido a un parteaguas en nuestra historia, cosa que en ocasiones es cierta, sin embargo, no hay regla. Bien dicen que las mujeres en el mundo del entretenimiento tienden a reinventarse constantemente para mantenerse relevantes e innovadoras. Este es el caso de Camila Cabello, quien recientemente presumió su segundo cambio de look en menos de un mes.

Si bien la vimos llevar la melena rubia por un tiempo (igual que ahora Kendall Jenner), la cantante apostó primero por volver a su tono natural para ahora cortarlo y llevar un bob-cut lleno de estilo.

Los cambios de look de Camila Cabello

Cabello no teme reinventarse, y su más reciente cambio de look se ha apropiado de la conversación entre los fanáticos de la moda y la música. Parece que sus waves largas eran parte de su personalidad, la hacían lucir un look tipo bohemio y relajado, sin embargo, recientemente apostó por un look más refinado y sofisticado.

© Getty Images Cabello en el desfile de L'Oréal

La cantante caminó sobre la pasarela de L’Oréal en París con su clásica melena larga, y fue un par de días después, en su aparición en el desfile de Rabanne que se mostró ante el público con su nueva melena corta, la cual contrastó con un vibrante minivestido metálico. Sí, con esto la cantante se suma a la lista de celebridades en apostar por un micro-bob. Para el show, la modelo lo peinó en un wet look con el que lució icónica.

© Getty Images Camila Cabello en Rabanne

El corte del año se adapta según la persona que lo lleve

Camila Cabello sorprendió con un corte bob estructurado que enmarca su rostro de manera elegante, acompañado de su clásico fleco que le aporta un toque fresco y juvenil. Este cambio resalta su versatilidad estilística, pasando de un estilo más libre a uno moderno y minimalista. Lleva este nuevo corte en su tono natural, lo que le da un efecto mucho más effortless.

La intérprete de "Señorita" no es la única celebridad que ha apostado por un corte extremo en su melena, recordemos que Zendaya también apostó por un bob, al igual que Jessica Biel y Lily Collins. Esto demuestra que es un corte que se puede adaptar perfecto al estilo y personalidad de quien lo lleve, sin importar el corto.

Camila continúa reafirmándose como una figura latina icónica en el mundo del entretenimiento. La cantautora ha tomado su lado fashionista a su favor, y lo ha vuelto una extensión de “stage persona” y una fuente de inspiración para muchos.