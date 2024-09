Macarena Achaga sorprende al desfilar por segunda ocasión en París

La presencia latina en las recientes Semanas de la Moda ha sorprendido con la participación tanto de diseñadores mexicanos, como Patricio Campillo, y la asistencia como invitados especiales de personalidades como Thalia al show de Dior. No cabe duda que cada vez es mayor la visibilidad que se le da a los latinoamericanos en estos espacios de talla internacional donde la moda, el diseño y la creatividad se unen como nunca.

Bajo este marco es que ETAM, marca de lencería de lujo, ha presentado su 17ª edición en Paris Fashion Week con propuestas cargadas de sensualidad, feminidad y valentía. No por nada, esta firma de lencería ha alcanzado a otras firmas de renombre como Victoria's Secret pues, además, incluye una propuesta de inclusión donde involucra a mujeres de todo el mundo con muchos contextos diferentes. Es así que la tarde de ayer los amantes de la moda fueron deleitados con la presentación de ETAM con asistentes como Cole Sprouse, Ari Fournier, Kelly Rutherford y muchas más.

Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche fue ver a Macarena Achaga deslumbrando en la pasarela con un outfit icónico y con un beauty look incomparable. ¿El resultado? Un espectáculo donde la argentina se robó todas las miradas.

Macarena Achaga participa por segunda ocasión en el desfile de ETAM

© Getty Images Macarena Achaga

Fue en la legendaria Monnaie de París que se llevó a cabo este espectacular desfile donde se presentaron las tendencias para otoño-invierno en cuanto a lencería se refiere. Al ritmo de la música fue que Macarena Achaga hizo su aparición especial luciendo un body en color negro con transparencia en la parte superior, que acompañó con una especie de capa voluminosa y rígida que dio una personalidad única al look. La actriz salió saludando al público y mostrando esa hermosa sonrisa que la caracteriza.

Cabe resaltar que éste no representa el debut de la joven en pasarelas de este estilo pues fue hace un año que Achaga debutó en Fashion Week con un conjunto en color rojo, vibrante y encantador. Hoy, en su segunda pasarela, la joven demostró su felicidad y agradecimiento no sólo con un mensaje poderoso en sus redes sociales sino con un beauty look que la acompañó en todo momento. Y es que la joven eligió un maquillaje dramático con guiños naturales que resaltaba por unos smokey eyes en colores obscuros que perfilaron perfectamente su mirada.

© Instagram Macarena Achaga 2023

Achaga también complementó con un wet look completamente relamido hacia atrás que, combinado con su maquillaje, creó el combo perfecto para resaltar esa sensualidad que tanto la caracterizan a ella y a ETAM.

© Instagram Macarena Achaga

Para cerrar el gran evento, Achaga compartió con sus seguidores en redes sociales la emoción que le causaba su participación en este evento: “Antes de salir a la pasarela solo pensaba en todas las veces que me dijeron que no.. que no tenía lo que hacía falta, que no lo intentara, que no había chance, que era demasiado mucho, demasiado poco. Se me llenaron los ojos de lágrimas y por un segundo agradecí.. agradecí no escucharlos pero más agradecí transformar esa energía que me regalaron y que convertí en energía pura, buena, mía.. porque la energía no se destruye, se transforma y esa energía hoy la usé para caminar está pasarla como si fuera el resumen de toda esta historia”.