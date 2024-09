Kendall Jenner luce irreconocible en su nueva campaña

No es la primera vez que Kendall Jenner protagoniza una campaña de Calvin Klein, sin embargo, es la primera en la que luce un cambio de look tan radical que la hace parecer casi irreconocible. A diferencia de las campañas anteriores, Calvin Klein 2024 no se limita a sus icónicas piezas de ropa interior y lencería.

La campaña muestra a Kendall Jenner frente al lente de Mert Alas en la playa de California, luciendo toda una variedad de piezas que pertenecen a la colección de otoño/invierno 2024. Claro que entre las fotografías no podía faltar un retrato de la modelo en la ropa interior de la marca.

El look de Kendall Jenner

La estrella de reality lleva el icónico corte que tanto define a su madre, un pixie cut con el que el parecido a Kris Jenner es innegable. En la campaña, Kendall luce toda una variedad de piezas de la nueva colección de la marca. Prendas que van desde un sencillo y atemporal slip dress, hasta un traje sastre hecho a la medida con el que luce como toda una corporate girlie. Al ver las imágenes de la campaña, Kris Jenner comentó una publicación en Instagram en la que escribió: “Oh, I love your hair @kendalljenner” (en español “Oh, me encanta tu cabello”).

© @calvinklein Kendall Jenner para Calvin Klein FW2024

Si bien llevar el cabello corto ha ganado popularidad este último año, no cabe duda que después de las fotos de Kendall el pixie-cut será tendencia. Aunque el bob-cut es perfecto para refrescar tu estilo, el pixie representa un cambio completamente radical. Sin embargo es una gran manera de comenzar a crecer tu melena de manera sana para cuidarla, mientras que luce diferente y cool, por que seamos honestos, no todas se atreven a llevar un pixie-cut.

Minimalismo en todo su esplendor

La campaña de womenswear de la marca resalta las características que tanto definen su línea estética. Se trata de piezas clásicas con un giro contemporáneo y detalles que las elevan y distinguen del resto. Las prendas son creadas en tonos neutros, para combinarlas de manera mucho más versátil.

Se trata de una colección que retoma el minimalismo noventero con todo lo que este implica, prendas y accesorios discretos pero sofisticados que elevan cualquier look. Las piezas están diseñadas para usarse en todo tipo de situaciones, desde una junta en la mañana, hasta una cena con amigas.

Y con la llegada del otoño, damos inicio oficialmente a la temporada para lucir abrigos, sweaters, botas y pantalones de corte limpio, todas piezas básicas y atemporales que se usaban en la década de los 90 y que tú también puedes incluir en tu rotación.