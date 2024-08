Jenna Ortega demuestra que los accesorios son lo más divertido de un buen 'look'

Una vez más confirmamos que no hay nada que le de sabor a un look como los accesorios. Desde bandanas, hasta bolsos y zapatos, son los detalles y elementos diferentes los encargados de dar un giro y toque especial a un atuendo y, admitámoslo, también lo vuelven más interesante.

Aunque muchas veces los accesorios se tratan de utilidad, son un elemento con el que es divertido jugar y más allá de la funcionalidad de estos, toman el papel de adornos que elevan y estilizan la ropa para, ahora sí, volverlo un outfit en toda norma.

La bolsa de Jenna Ortega con dedicatoria a Beetlejuice

Como muestra de la importancia de un buen complemento tenemos a Jenna Ortega, la protagonista de “Beetlejuice Beetlejuice” que no ha dejado de sorprender con sus looks durante el tour para promocionar su nueva película. La talentosa joven de 21 años ha hecho uso del “Method dressing” con el que mantiene la línea y estética de la cinta que está por estrenar y el personaje que interpreta en la misma.

Fue tan sólo hace unos días que vimos a la actriz llevar un bolso que hacía referencia a la primera película de esta franquicia fantasmagórica, se trató de un accesorio que llevaba la forma del libro que Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, encuentra en la casa de la cinta de 1988, el particular texto titulado “Handbook for the recently deceased” (manual para los recién fallecidos).

© Getty Images El bolso de Jenna Ortega para la premiere de "Beetlejuice Beetlejuice" en Londres.

Para esta nueva oportunidad Ortega no defraudó y, para complementar su atuendo eligió un bolso cuya forma replica la estructura de la casa de la película; una obra de arte que recuerda desde la icónica puerta roja, hasta los detalles del techo y las ventanas de toda la icónica vivienda de Adam y Barbara Maitland. Aunque parece una casa de muñecas, es un giro interesante para un accesorio funcional.

Todo sobre el look de Jenna Ortega en Londres

Tras una sustancial participación de Jenna en el Festival de Cine de Venecia, la actriz regresó a las actividades de su tour de promoción y, junto al resto de sus compañeros se dirigió a la capital británica. Para la ocasión, Ortega llevó un vestido strapless de silueta recta en color verde con detalles negros y un par de guantes largos que le dan un toque muy sofisticado al look.

© Getty Images Jenna Ortega en Londres.

Esta pieza que la talentosa californiana portó fue diseñada por Harris Reed, quien es directora creativa tanto de la maison francesa Nina Ricci, como de su marca homónima. Además, vale la pena destacar que Reed es la responsable detrás del atuendo que Lily Collins llevó en la última temporada de “Emily in Paris”: un bodysuit rayado que lució con un sombrero de silueta exagerada, el cual se volvió viral en redes sociales.

Algo que nos ha encantado de las recientes apariciones de la también intérprete de Merlina es que, a pesar de que sus looks no son disfraces, sí hacen referencia a distintos elementos que juegan un papel importante dentro de la primera cinta de esta franquicia. Sin duda son guiños a la trama que hacen que cada atuendo sea digno de analizar.