¡Kendall Jenner ha llegado a París! Y tiene la ‘bomber jacket’ más cool para el otoño

Una celebridad más ha aterrizado a las Olimpiadas: nada más y nada menos que Kendall Jenner, quien ha causado sensación en la capital francesa con su llegada.

La modelo y empresaria se ha dejado ver en una de las competencias que más ha reunido celebridades, hablamos de la gimnasia, donde Simone Biles, la gimnasta estadounidense con más medallas en la historia de las Olimpiadas, ha regresado triunfalmente y se ha llevado, una vez más, el oro en esta edición de París 2024.

Esta reñida competencia ha reunido a celebridades como Tom Cruise, Ariana Grande, Nicole Kidman, y el día de hoy, a Kendall Jenner, quien se mostró emocionada al ver la actuación de Simone, y todo el equipo estadounidense.

© Getty Images Kendall Jenner desde las gradas de la final femenil de gimnasia.

El look de Kendall Jenner en las Olimpiadas de París 2024

Kendall Jenner, la más deportista del clan Kardashian-Jenner, no solo ha destacado por su presencia, si no por su atuendo. Luciendo effortlessly chic como siempre, la modelo de 28 años eligió a Ralph Lauren, la firma encargada de los uniformes oficiales, para su look: una bomber jacket de aires retro con las insignias del equipo de Estados Unidos, una gorra a juego, y para hacer todavía más cool el atuendo, unos jeans de corte holgado, mocasines negros, lentes de sol con silueta minimalista y un pequeño bolso negro de charol.

© Getty Images Kendall Jenner lleva Ralph Lauren en las calles de París.

Sin duda, Jenner se ha llevado el oro gracias a su estilosa aparición, sin embargo, su beauty look también brilló por sí solo. La piel luminosa como de costumbre, un poco de blush, labios glossy y para las amantes del nail art, un micro french blanco -muy a su estilo siempre clásico- creación de su nail artist de cabecera, Zola Ganzorigt.

© Getty Images El micro french de Kendall Jenner es creación de la 'nail artists' favorita de las celebridades, Zola Ganzorigt.

Y aunque estamos disfrutando al máximo de los últimos meses del verano, es un hecho que no podemos dejar de ilusionarnos con la llegada del otoño, donde sin duda, las bomber jackets retro, oversized y con estampados gráficos, como la de Kendall, serán protagonistas de los armarios de las it girls más fashionistas. Así que ¡toma nota!, y agrega el look de Kendall a tu board de Pinterest.