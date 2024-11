Taylor Swift estrena un anillo de 33.000 euros con guiño a su novio, Travis Kelce

Lejos de los rumores que hace unas semanas rodeaban la relación de Taylor Swift y Travis Kelce, una vez más podemos afirmar que su historia de amor va viento en popa. Si él acudía al Eras Tour alrededor del mundo entonando sus conocidas letras, ella llega por la puerta de atrás al estadio de fúbtol americano para apoyar a quien ha conquistado su corazón. Y esta vez, la artista que ha alcanzado todo un hito histórico estas últimas temporadas ci sus conciertos, nos ha sorprendido una vez más en su ya clásico paseo por los pasillos de este rincón deportivo enfundada en su combinación favorita que parece haberse convertido en un talismán porque casi siempre que la lleva, ¡el equipo del deportista gana el partido a su adversario!

© Getty Images

Enfundada en un total look de cuadros rojos y negros de la casa italiana Versace, compuesto por una chaqueta de tweed, minifalda a conjunto con el detalle de los botones y un corsé negro satinado de Victoria's Secret, destacan sus altas botas de tacón confeccionadas en piel de 11 centímetros. Pero esta vez ha habido un detalle que ha sorprendido a sus fans, ¡ha estrenado joyas! Y no se trata de una cualquiera (aunque en su colección privada atesora auténticas maravillas que alcanzan una cifra muy elevada), sino de una pieza que no ha pasado desapercibida antes nuestros ojos, hablamos del impresionante anillo con toques rojizos (el color del equipo de Travis) que luce en su dedo corazón, ¿esconde algún mensaje oculto? ¡Te lo contamos!

© Getty Images

El nuevo anillo de Taylor Swift

No es ninguna novedad que la que interpreta Love Story es amante de las joyas especiales, y esta vez lo ha vuelto hacer con un diseño con bisel de rubíes y diamantes. Aunque las teorías que se están viralizando sobre si se trata de un anillo de compromiso que le ha podido regalar Travis dando así un paso más en su noviazgo, en un principio no lo sería por varias razones. Esta joya con la que ha incendiado las redes sociales es obra de la marca Retrovaí asentada en Los Ángeles, y como bien describe en su página web, está elaborada en oro amarillo de 18k con una impresionante piedra central de rubí de 2,79 ct y un halo de diamantes blancos brillantes redondos de 1,17 ct.

© Getty Images © Getty Images

¡Una joya en toda regla! Según hemos descubierto, el estreno que hoy ocupa nuestras líneas se ha realizado de manera artesanal en sus talleres situados cerca de Hollywood y tienen como objetivo reciclar la mayor cantidad de oro posible. Además, afirman que trabajan con distribuidores de diamantes y piedras preciosas de gran reputación, tanto a nivel local como en el extranjero, sus diamantes melee (diamantes con acento) no proceden de zonas en conflicto. Y he aquí la gran pregunta, ¿qué precio tiene? ¡Está disponible por alrededor de los 33.000 euros!

© Retrovai

¿Por qué no podría ser un anillo de compromiso?

Pero... ¿por qué no encaja en un anillo de compromiso? ¿Por qué defendemos que por ahora no hay boda a la vista? Por un lado, no lo luce en el dedo correcto, ya que sería en el anular de la mano derecha si hubiera pronunciado el 'sí quiero', y ella lo ha colocado en el corazón, aquel que según las antiguas creencias lo relacionaban con el corazón y, por ende, con los sentimientos y las emociones. Tras analizar los que ha llevado hasta día de hoy, tanto a pie de campo de césped como en sus salidas nocturnas con amigas como Blake Lively y Gigi Hadid, incluso cuando se sube a los escenarios para cantar, resulta que casi todos los modelos de piedras preciosas y diamantes pertenecen a la misma mencionada marca joyera, Retrovaí.

Es decir, no se trataría de un regalo del futbolista, sino una compra que la propia Taylor podría haber hecho para sí misma y ha decidido lucirlo para este partido ante la atenta mirada de todo el mundo. Pero lo que sí nos llama la atención es que casi siempre suele apostar por el rubí, que representa un símbolo de fuerza, pasión y protección. ¿Será su futuro anillo del 'i said yes' del mismo estilo? ¿O arriesgará con otra propuesta aún más valiosa y fotogénica?