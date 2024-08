Revive los años 2000 con los tops básicos que marcaron esa época (y llevaba siempre Jennifer Aniston)

6 9

© Even and Odd

Camiseta gráfica

La camiseta gráfica fue un emblema de la época sin lugar a duda, capturando la cultura pop de la época. Con estampados atrevidos, logotipos de marcas, frases icónicas y dibujos llamativos, estas camisetas no solo eran una forma de autoexpresión, sino también un símbolo de estilo. Influenciadas por el auge de la cultura de las celebridades, se convirtieron en una pieza clave para destacar y añadir personalidad a los looks. Su popularidad sigue hoy en día, por eso te enseñamos esta de Even and Odd, blanca con dos cerezas y un lazo (12,99 euros). Póntela con cualquier básico como un pantalon denim o incluso con una falda de encaje.