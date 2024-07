'Kidcore Aesthetic': cómo llevar (bien) la nueva tendencia viral que reinventa los looks naíf

© ritamontezuma

Volantes

Si quieres un look completamente Kidcore, no pueden faltar la dulzura y fantasía de los volantes, sobre todo en el cuello. No recuerdan los estilismos infantiles e incluso a algunos disfraces de hadas que nos poníamos de pequeñas. Te puede parecer demasiado infantil, pero lo cierto es que favorecen y le dan un toque distinto a tu apariencia. Prueba con blusas de cuello bobo bordado, combinada con faldas y unas gafas, pera un toque más juvenil.