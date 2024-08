Belén Corsini recupera el estampado 'paisley' con el caftán de Zara perfecto para un día de barco

Hay rincones de España que durante los meses más calurosos se convierten en el destino predilecto tanto de celebrities internacionales, como de nuestros rostros más conocidos. Y Marbella es, sin duda, uno de ellos. Esta ciudad de la Costa del Sol atrae en el verano -y especialmente durante el festival Starlite- a una gran cantidad de visitantes. De Paula Echevarría a Eva Longoria, pasando estos días por Belén Corsini, quien se encuentra disfrutando de las vacaciones junto a su marido, Carlos Fitz-James Stuart.

© GTRES

Los condes de Osorno, que daban en marzo la bienvenida a su primer hijo, se han escapado hasta esta exclusiva región malagueña para desconectar junto al mar con un planazo irresistible. Y es que en el puerto tenían preparado un barco para salir a navegar y bañarse en las aguas más alejadas de la costa. Una cita en la que la empresaria ha vuelto a hacer alarde del buen gusto que caracteriza sus elecciones, inspirándonos con un conjunto de playa que reúne todo los requisitos para triunfar en agosto: un vestido cómodo, fresco y alineado con las tendencias.

© GTRES

"Me divierte la moda y estoy al tanto de las tendencias, pero en general, sigo mi estilo; procuro llevar lo que creo que me favorece y que me hace sentir cómoda", contaba a FASHION Belén Corsini, protagonista de nuestra última portada junto a su prima Laura, diseñadora al frente de la firma Bimani. Una filosofía que aplicaba también a este relajado estilismo, con un diseño tipo caftán de manga tres cuartos, escote en pico y largo midi. Una silueta con la que recupera uno de los estampados más clásicos: el paisley, aquel de aire bohemio que triunfó en los setenta y que este año vuelve a apoderarse de algunas prendas.



© GTRES

El que lleva es una creación de Zara, una túnica larga y holgada con bordados y abalorios que la firma gallega lanzó el pasado año con un precio de 39,95 euros. ¿La mala noticia? Ya no se encuentra disponible en tiendas. Pero no supone ninguna dificultad para incorporar en nuestro armario este tipo de vestidos, que se han convertido en el uniforme estrella del verano, como han demostrado estos días también Isabelle Junot o Gala González, añadiéndolos a su maleta de vacaciones.

Entre las nuevas propuestas del gigante de Inditex puedes hacerte con modelos del mismo estilo, ideales para combinar con sandalias planas y un capazo de rafia.