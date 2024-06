Los 10 momentazos que no te puedes perder de los desfiles de Alta Costura

7 10

© Getty

Nieves Álvarez, la musa de la pasarela

No hay temporada que Nieves Álvarez no se suba a la tarima para deslumbrar enfundada en piezas Haute Couture. Continuando con esta tradición, la modelo española que se ha convertido en una musa infalible, ha formado parte del casting de la casa Stephan Rolland luciendo no uno, sino dos impresionantes trajes que ha defendido como la gran experta que es sobre la tarima y tacones de ensueño.