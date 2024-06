Kendall Jenner y Bad Bunny cazados juntos en una fiesta en París combinando sus looks

Ninguna especulación podría superar a los vídeos e imágenes que están corriendo como la pólvora por las redes sociales estos días, ¿Kendall Jenner y Bad Bunny están juntos? Nadie confirmó que esta historia de amor, de la cual recordamos que incluso presumieron en el front row durante Fashion Week, había llegado a su fin a finales de año, pero es cierto que desde el pasado otoño pocas veces se dejaron ver juntos en público, un hecho que arrancó las teorías sobre si todo habría terminado para siempre. Pero para nuestra sorpresa, después de varios encuentros fortuitos de los que hemos sido testigos gracias a los paparazzi a lo largo de la última temporada, esta Semana de la Alta Costura de París no han querido ocultar a pie de calle lo bien que se llevan.

La que tiempo atrás era la pareja estrella que acaparaba el foco mediático, esta vez han viajado hasta la ciudad de las luces para participar en un impresionante espectáculo de moda junto a otros rostros conocidos, ¡e incluso han trabajado juntos! Mientras él interpretaba sus conocidas canciones en la legendaria Place Vendôme al son de los bailarines y ante las atentas miradas de los invitados dispuestos a lo largo del recinto, la que pertenece al famosísimo clan Kardashian-Jenner modelaba enfundada en diseños Haute Couture al ritmo de Tití me preguntó dejándonos un momentazo para la posteridad. Y horas después, a pesar de los los rumores que circulaban de un posible reencuentro, podemos afirmar que los hemos cazado saliendo (¡casi de la mano!) del exclusivo after party que organizó ella anoche en el lujoso restaurante Girafe con vistas a la Torre Eiffel.

Una vez más, han demostrado que no solo vuelven a creer en el amor dándose una segunda oportunidad, sino que no tienen miedo a pasearlo por los rincones parisinos entre gestos de complicidad, diversión y muchas risas. Como grandes amantes de la industria de la moda, han sido personajes principales para este inicio de la Alta Costura en la que las firmas presentan sus novedades sobre la pasarela, y ellos han seguido optando por la técnica FASHION con la que se colaron en los titulares internacionales durante los primeros meses de relación. Hablamos de aquella estrategia de lo más llamativa que la familia Beckham popularizó el siglo pasado, una que nos apasiona y que ellos tomaron el relevo: ¡han combinado sus looks!

Para esta ocasión tan especial, la hermana de Kim Kardashian ha estrenado un vestidazo negro satinado de corte midi y la falda semitransparente combinada con las sandalias de tacón minimalistas, y él lució una camisa y pantalones a juego con sus características gafas de sol. Así han salido por las puertas del establecimiento situado en el centro de la ciudad tras la fiesta privada en la que seguramente han compartido más que un baile, ¿quizás un beso ante las curiosas miradas? Hace unas semanas una fuente cercana a la pareja revelaba a People que "necesitaban ese break para extrañarse lo suficiente para resolver las cosas. Siempre han sentido esta atracción loca. Las cosas están maravillosas de nuevo". ¿Estamos ante el regreso de un nuevo amor? ¿Veremos en un futuro cercano a Kendall vestida de novia? ¿O todo quedará en el París? Tendremos que esperar para ver cómo continúa esta historia de la que somos fans.