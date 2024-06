10 trucos que siempre funcionan para llevar bien el tiro bajo en faldas y pantalones

6 9

Capas

Si quieres llevar tops más cortos con tiro bajo, te recomendamos que te pongas encima una camisa ancha abierta, de manga corta o manga larga, como más te guste, para crear capas y no dejar mucha piel a la vista. Esto es porque si no, no tendrás una silueta balanceada. Al ponerte una blusa por encima, mantendrás la frescura de tu crop top, te tapará del sol y tendrás un look más favorecedor. Además, podrás jugar con distintos estampados o incluso crear un total look a conjunto con los pantalones.