María Pombo agota el vestido lencero de Zara que triunfará en fiestas y graduaciones

Este 2024 está siendo uno de los años más viajeros de María Pombo: Nueva York, París, Almería, Milán, Miami... En cada uno de estos destinos nos ha regalado ideas para vestir acordes a la temperatura y a los planes que le surgen, y esta semana es en la que nos ha conquistadp con el inesperado look que resolverá todas las fiestas de la temporada de primavera y verano. Considerada una de las veinteañeras más influyentes de nuestro país, no hay ocasión en la que no se viralizen sus estilismos, y ahora subida a un crucero ha impactado con su último estreno made in Spain.

Junto a su familia al completo, la madrileña está disfrutando de unas vacaciones por las aguas caribeñas lejos de la rutina y el bullicio de la ciudad para conocer algunos de los rincones más característicos de la zona como República Dominicana. Una escapada en la que seguramente estén grabando la próxima temporada del documental Pombo, disponible en la plataforma de Prime Video, y en el que la moda sigue jugando un papel fundamental. Simplemente necesitamos echar un vistazo a su maleta de viaje para demostrar una vez más que está al tanto de las tendencias estrella, porque su nuevo vestido negro que ha estrenado a bordo de un barco se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

¿Quién firma su look?

Un diseño semitransparente, de tirantes anchitos, escote en pico combinado con encaje, acabado asimétrico y el detalle del tejido con textura que funciona fenomenal para las celebraciones que requieran un dress code más especial y que solo necesitarás combinarlo con un par de sandalias sencillas. ¿Quién lo firma? La nueva colección de nuestra marca de referencia, Zara, que encontramos disponible por 59,95 euros. No es ningún secreto que es gran admirada de la moda española, por ello que cuente con las novedades del templo de la moda nacional nos encanta. Pero lo más sorprendente, es que esta pieza tan solo lleva unos días disponibles en tienda, y tras ver a María lucirlo, ¡se ha agotado en todas las tallas!

El segundo look bohemio

Un ejemplo más del gran poder que la influencer, y ahora la empresaria y diseñadora, tiene entre la Generación Z. En esta escapada familiar en la que promete regalarnos lookazos veraniegos en los que inspirarnos, hay otro que nos ha enamorado que reza el estilo ibicenco, obra de la marca Maison Hotel. Está compuesto por una camisa estampada paisley en tonos azules y blancos confeccionada en algodón suave y muy fluido (119,95 euros) a conjunto de unos pantalones de rayas con bordados florales (129,95 euros). ¿Cómo serán sus próximos estrenos? ¡Estaremos atentas!

