Jennifer Lopez convierte un vestido 'intencionadamente transparente' en el look ideal para una cena en la ciudad

El 24 de mayo Jennifer Lopez estrenaba Atlas, película que protagoniza junto a Simu Liu (Barbie) y Sterling K. Brown (This is Us) y que aterrizó en Netflix sorprendiendo con su buena acogida. Para la gira de promoción de este último proyecto, la intérprete también logró captar nuestra atención con un detalle en su vestuario, escogiendo prácticamente a diario conjuntos monocolor que parecen haberse convertido en esenciales de su armario. Así lo comprobábamos este fin de semana, cuando veíamos a la artista por las calles de Santa Mónica de camino a cenar en un restaurante italiano. En medio de los rumores de crisis en su matrimonio con Ben Affleck y tras haber cancelado su gira de conciertos This Is Me.... Live, la cantante disfrutaba de un momento de desconexión dejando claro una vez más que es la reina de los recursos estilísticos.

De nuevo recurría a la técnica del total look apostando por el mismo color y decantándose por un vestido veraniego que perectamente encajaría en una escapada a la playa. JLo se enfundaba en un diseño largo de crochet con manga acampanada, cuello redondo y una pronunciada abertura lateral. Una creación de la firma Song of Style (276 euros) que actualmente se encuentra agotado, en tono marfil e "intencionadamente transparente" como lo define la marca, para dejar a la vista el bikini, o en este caso, la ropa interior.

Y es que la del Bronx convertía esta pieza en un conjunto de noche diferente gracias a los accesorios con los que la combinaba, comenzando por unas altísimas sandalias de terciopelo. Se trataban de un modelo con plataforma que Elie Saab presentó sobre la pasarela en 2023 como parte de su colección de Alta Costura, con pulsera al tobillo y abertura en la puntera. Una adquisición casi tan complicada de conseguir como su exclusivo bolso.

Hablamos del Beton Togo Birkin de Hermès de piel de cocodrilo en blanco crema con herrajes dorados, uno de los accesorios más deseados por las coleccionistas que en tiendas de lujo llega hasta los 37.000 dólares. Uno más en la extensa colección de bolsos de Jennifer Lopez, quien ha convertido los Birkin en su modelo preferido con un extenso inventario valorado en millones de dólares, pues ha sido fotografiada al menos con casi dos decenas de estos bolsos que lleva incluso al gimnasio. En abril sorprendía con el Hermès Himalayan Niloticus, uno de los más exclusivos hasta la fecha cuyo valor alcanza los 500.000 dólares.