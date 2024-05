¿Por qué Jennifer Lopez solo apuesta por 'total looks' desde los rumores de ruptura con Ben Affleck?

El mes de mayo está siendo sin duda intenso para Jennifer Lopez, en cuya agenda se encuentran marcados un buen número de compromisos. La cantante no ha dejado de viajar estas semanas de Los Ángeles a Nueva York, compaginando los ensayos de su próxima gira con la promoción de Atlas, la película de ciencia ficción que protagoniza junto a Simu Liu (Barbie) y Sterling K. Brown (This is Us), y que llegará a Netlix el 24 de mayo. Una vorágine de eventos -tampoco nos olvidamos de su paso por la MET Gala- que afronta, además, con una situación personal delicada. Y es que los rumores de crisis en su matrimonio con Ben Affleck, con quien no posa desde marzo, no dejan de crecer, especialmente desde que hace unos días el intérprete fuese visto abandonando la casa en la que ambos viven.

- Historia de un flechazo: las botas con plataforma que Jennifer Lopez lleva sin parar

La del Bronx ha posado sin la compañía de su marido en los últimos photocalls, un gesto significativo si tenemos en cuenta que últimamente este le acompañaba siempre e incluso deleitaban a las cámaras con gestos de cariño. Además, el hecho de que ya no duerman en el mismo domicilio, sumado a que JLo haya sido fotografiada buscando casa en Beverly Hills, no ha hecho más que avivar los rumores de ruptura. Y aunque este fin de semana ambos acudieron a apoyar al hijo de Ben Affleck, quien actuaba en una función de teatro, no estuvieron juntos más tiempo del necesario.

- Jennifer Lopez se apodera de Nueva York con el vestido con corsé drapeado que favorece siempre

Tampoco el protagonista de Batman acudió ayer a la premier de Atlas en Los Ángeles, donde reside, ni fue visto durante el paso de la empresaria por el programa de Jimmy Kimmel Live ese mismo día. Fue precisamente durante esta aparición televisiva en la que pudimos percatarnos de algo: Jennifer Lopez lleva semanas dejándonos ver un sutil cambio en su armario. La intérprete de 54 años apostaba el lunes por un conjunto monocromático en blanco crudo, formado por un vestido largo de punto, abrigo a tono confeccionado en sarga de lana de la firma Wardrobe.NYC y unas altísimas plataformas de terciopelo.

- 'Total look ivory', el truco de las expertas para crear conjuntos elegantes en segundos

Y no, no ha sido la única ocasión en la que ha escogido un total look, de hecho, ¡lleva todo el mes de mayo apostando por ellos! Lo hacía este fin de semana durante su reunión familiar con un conjunto de pantalón de traje, jersey y gabardina de Dior en verde caqui. Pero también hace unos días en Nueva York durante el pase de prensa de su última película. La estrella se decantaba esa vez por el rojo para formar este estilismo con pantalones de cuero acampanados de Prabal Gurung pertenecientes a su colección Invierno 2024, camiseta de cuello tortuga de Intimissimi y abrigo largo a juego.

- Jennifer Lopez y los mocasines que mejor quedan con vaqueros anchos si eres bajita

¿Una estrategia para vestir fácil y bien en días complicados?

Tan solo un día antes de aquel poderoso conjunto rojo, la intérprete de On the floor volvía a mostrar su gusto por la paleta de colores tierra también en la Gran Manzana. Lo dejaba claro con una falda marrón de Michael Kors, de nuevo un ceñido top de Intimissimi, marca de la que es embajadora, botas de Saint Laurent de efecto glaseado y abrigo de cuadros. Un total look marrón que nos hace preguntarnos: ¿por qué la artista está recurriendo a esta forma de vestir últimamente?

- Jennifer Lopez deslumbra en Nueva York con un 'total look' transparente en azul pastel en el estreno de 'Atlas'

Sabemos que no toma sola las decisiones respecto a su vestuario, pues cuenta con la ayuda de Rob Zangardi y Mariel Haenn, los estilistas con los que trabaja desde hace tiempo. Aunque estos no han dado ninguna pista sobre su repentino gusto por el monocolor. Lo que está claro es que esta forma de combinar prendas del mismo tono, puede resultar una excelente estrategia para vestir bien sin pensar demasiado. Una fórmula de estilo sencilla, cómoda y práctica en la que podemos inspirarnos esta primavera.