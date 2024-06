El espectacular vestido de Nicola Coughlan con el que hace un ingenioso guiño a 'Los Bridgerton 3'

La serie inspirada en las novelas de Julia Quinn no ha dejado de cosechar éxitos desde que se estrenó en el 2020 la primera entrega. Sin embargo, nos atrevemos a decir que ha sido esta última la que ha terminado de obsesionar a sus seguidores. ¿El motivo? La esperada historia de amor entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton, que en tan solo 24 horas consiguió colocar a la ficción producida por Shonda Rhimes en lo más visto de la plataforma de streaming, donde se ha mantenido desde el estreno de la primera parte de esta tercera temporada. Nicola Coughlan y Luke Newton son los actores que dan vida a esta pareja por la que las redes tienen un auténtico flechazo: el hashtag #Polin, nombre con el que han bautizado su romance en la pantalla, acumula más de 100 millones de publicaciones solo en Tiktok. No es de extrañar que ambos causaran sensación el lunes durante su paso por Toronto, donde posaron juntos para presentar los nuevos capítulos.

- Los secretos que esconde el vestuario de la tercera temporada de ‘Los Bridgerton'

La segunda parte de Los Bridgerton 3, llegará el 13 de junio, pero ayer conocíamos al fin el tráiler coincidiendo precisamente con su preestreno en Canadá. El teatro Elgin & Winter Garden se convertía en el lugar escogido para celebrar el evento, una ocasión especial en la que Nicola Coughlan volvía a sorprendernos con su elección. Y es que durante la promoción de la serie, la irlandesa de 37 años no ha dejado de jugar con las tendencias más atrevidas: volumen, volantes, brillo, diseños nupciales... Esta vez, se decantaba por un estilimo a todo color con el que hacía un pequeño guiño a la trama que protagoniza: ella es la flor de la temporada, y al igual que su personaje, elegía el burdeos y el azul con este diseño.

- De Nicola Coughlan a Simone Ashley: los looks del estreno mundial de 'Los Bridgerton 3'

Se trataba de una creación de la firma libanesa Sara Mrad, perteneciente a su colección Primavera/Verano 2024. Un minivestido corto con escote palabra de honor en azul lavanda, confeccionado con ondas artesanales de organza de seda, que acompañaba con una maxicapa satinada de gran volumen. Sin duda un look para, al igual que Penelope, no pasar desapercibida y que completaba con unos zapatos semitransparentes con pedrería.

- Vuelve la serie 'Los Bridgerton' y sus protagonistas ya han estrenado las próximas tendencias de invitada

No ha pasado inadvertido el gesto cómplice de los actores al posar cogidos de la mano. Y es que aunque Luke y Nicola no son pareja en la vida real, sí les une una bonita amistad de la que hablan a menudo en las entrevistas. "Trabajar con ella ha sido genial porque nos conocemos desde hace años. Podemos reírnos y bromear y, cuando lo necesitamos, nos apoyamos en los momentos en los que nos sentimos vulnerables", contaba el británico de 31 años a HELLO!. Cuando ambos leyeron los libros y supieron que tenían que compartir escenas subidas de tono, se lo tomaron con humor. "Llegó la tercera temporada y nos quedamos como: 'Vale... tengo que besar a mi mejor amigo'", decía Nicola. "Pero Luke me hizo sentir muy bien. Nos cubrimos las espaldas mutuamente y trabajamos muy duro para que fuera sexy y se sintiera real".