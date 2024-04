Todo lo que el tráiler de ‘Los Bridgerton’ nos adelanta sobre su nueva temporada

“Querido y amable lector, hemos permanecido separados demasiado tiempo”, así es como da comienzo el tráiler de la tercera temporada de Los Bridgerton, una entrega que aterrizará dividida en dos tandas de episodios, como ya anunció Netflix hace algunos meses. El primer lanzamiento está a la vuelta de la esquina, pues será nuestro el próximo 16 de mayo, mientras que para el segundo aún tendremos que esperar: verá la luz el 13 de junio de 2024. Después de las hipnóticas historias de amor entre Daphne Bridgerton y Simon, el duque de Hastings, y Anthony, el vizconde Bridgerton, y Kate, Penelope (Nicola Coughlan) y Colin (Luke Newton) prometen dejarnos sin respiración siendo los nuevos protagonistas de una de las series más vistas de la plataforma de streaming.

La alta sociedad londinense está de regreso y la expectación por las nuevas e inquietantes tramas no deja de crecer. ¿Qué podemos esperar de esta tercera temporada? En primer lugar, cabe mencionar que la adaptación audiovisual de las novelas de la estadounidense Julia Quinn altera, por primera vez, el orden de la saga literaria, dado que, en los libros, la tercera entrega está dedicada a Benedict Bridgerton bajo el título de Te doy mi corazón. También es clave mencionar que Chris Van Dusen, creador de la serie, será sustituido como showrunner por Jess Brownell, quien ha formado parte del equipo desde un inicio. Deberemos esperar a que estén los capítulos disponibles para analizar las huellas que este cambio ha dejado (si es que hay alguna notable).

En la segunda temporada vivimos una baja que disgustó a los amantes de Los Bridgerton y fue la de Regé-Jean Page, intérprete que dio vida a un atractivo Simon Basset. En esta tercera, nos toca despedirnos de Ruby Stokes (Francesca), quien será reemplazada por la actriz y modelo Hannah Dodd.

¿Cuál es el futuro de Penelope y Colin?

Después de que Penelope Featherington escuchase hablar tan despectivamente sobre ella a Colin Bridgerton, esta abandonará la esperanza de conquistar a su amor platónico. Sin embargo, su camino se verá marcado por el afán de encontrar marido, tarea que se volverá algo complicada debido a sus inseguridades. Además, no podemos olvidar, por un lado, que Penelope seguirá enemistada con su íntima amiga Eloise y, por otro, que deberá ser capaz de compaginar sus compromisos sociales con su gran secreto, escribir como Lady Whistledown. Colin, por su parte, regresará de sus viajes de verano con un nuevo concepto de sí mismo, aunque no le durará demasiado al ver que la única persona de la que tenía apoyo incondicional ya no se muestra tan receptiva.

En un intento de recuperar su amistad, en el que Colin le ofrecerá a Penelope enseñarle a ganar esa confianza que le falta para poder encontrar un marido, el “profesor” comenzará a no estar tan seguro de sus sentimientos hacia Featherington. ¿Tendrá este la valentía de seguir a su corazón o se dejará influir por lo que dicte su mente?