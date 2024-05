Quién es Rina Lipa, la hermana de una conocida estrella 'pop' que ahora triunfa en la moda española

Es difícil que no te suene de nada el nombre de Dua Lipa, pues en los ultimos años se ha convertido en uno de los fenómenos pop más seguidos. Aunque está claro que todavía no alcanza los niveles de fanatismo de los que puede presumir Taylor Swift, su fama es mundial: en 2022, Spotify desveló que Future Nostalgia: The Moonlight Edition era el tercer disco más escuchado en la historia de la plataforma. Y el talento, en este caso, parece correr por las venas de la familia (que es originaria de Kosovo) porque la hermana menor de la cantante, Rina (23 años), está despuntando por cuenta propia como bailarina y modelo.

Rina Lipa colabora con Bershka

A pesar de que existe una diferencia de seis años entre Dua y Rina Lipa, su relación es excepcional, tal y como demuestran todas las imágenes que publican juntas en sus redes sociales, e incluso sabemos que comparten ropa. Ambas son audaces y apasionadas por las tendencias de estilo 'Y2K', rasgos que han hecho de la hermana menor una figura muy solicitada dentro de la industria de la moda. La bailarina y modelo ha protagonizado campañas para firmas de lujo internacionales de la talla de Valentino y Paco Rabanne, y desfiló sobre la pasarela milanesa de GCDS para la temporada Primavera/Verano 2023. El siguiente paso, uno que han seguido Iris Law, Deva Cassel y más it girls de la generación Z, era posar para alguna de las grandes marcas del imperio Inditex.... ¡y ya ha ocurrido!

De ser solo hermana de Dua Lipa a consolidarse como icono de estilo

La joven británica es imagen de la campaña estival de Bershka, que presenta las novedades de tendencias para la temporada de vacaciones. En las fotografías capturadas en la costa californiana de Malibú, vemos a Rina completamente segura y desenvuelta, como una auténtica top que sabe sacar el mayor provecho a cada uno de los looks. La colaboración contiene prendas tan versátiles que pueden llevarse del amanecer al anochecer y están impregnadas de esa sensualidad effortless que caracteriza a las hermanas Lipa.

"Estas alianzas no solo amplifican el alcance de las colecciones de Bershka, también aportan una perspectiva relevante que resuena con sus audiencias. Trabajar con figuras como Rina Lipa, que inspiran con su creatividad y pasión, permite crear una conexión más significativa con clientes y seguidores de la firma", cuentan desde la empresa de moda española.

Entre las piezas que puedes encontrar en esta colección, hay un amplio abanico de vestidos y tops de ganchillo con aplicaciones florales, camisetas 'Y2K' con mensaje en strass, tops de escote palabra de honor, bermudas superanchas y sandalias de plataforma XXL.