Dua Lipa confiesa qué anillo lleva en ocasiones importantes, ¡y no imaginas quién se lo regaló!

Poco a poco vamos conociendo más detalles personales de las celebridades, y la que ha alcanzado el podium del éxito tras inundar los estadios internacionales con su giras musicales, hoy vuelve a ser noticia. Dua Lipa puede presumir de vestir de las marcas de moda más prestigiosas de la industria, tanto sobre el escenario como en las alfombras rojas, pero también de atesorar una amplia y carísima colección de joyas. Entre todas las piezas que guarda en sus mansiones de Londres y Los Ángeles, destaca un anillo de lo más especial que luce en apariciones importantes.

La hemos visto luciendo piezas de reconocidas casas de joyería estimadas en miles y miles de euros alrededor del mundo en las galas más importantes de la industria, tanto que en algunas ocasiones ha estado acompañada (aunque de forma discreta) de personal de seguridad que estaban al tanto de cada movimiento de las joyas. Pero según ha confesado en una entrevista, uno de los anillos que más quiere, ¡fue un regalo! ¿De quién será? ¿De algunas de sus parejas sentimentales? ¿Una herencia familiar? ¿Un obsequio por parte de las marcas para las que ha trabajado? Nosotras ya lo sabemos, sigue leyendo para descubrirlo, porque no te imaginarás a quien pertenecía.

Entre las varias cuestiones que le plantean, destaca una sobre si tiene algún charm de la suerte, un objeto en el que las celebridades como ella pueden confiar en momentos claves, lo tienen guardado bajo llave o lo lleva siempre consigo, a lo que responde "tengo un anillo que Elton John me dio y que llevo en ocasiones muy especiales". ¡Sorpresa! El reconocido artista británico que ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo de sus álbums, mantiene una estrecha relación con Dua desde hace años; y este precioso gesto ha confirmado que su amistad es real y más estrecha de lo que podríamos pensar.

Pero, ¿cuándo ocurrió esto? No resulta ser algo reciente, en su visita al plató del programa de televisión americano The Tonight Show con el presentador Jimmy Fallon, allá por el mes de abril de 2022, ya desveló este dato tan interesante. "Me hizo un regalo muy bonito y memorable. ¡El señor Elton me puso un anillo!" dijo riéndose ante el compromiso de matrimonio que podría significar esa frase. Continúa explicando "Me dio un anillo muy bonito que le pertenecía a él. Fue una muestra de cariño cuando actuamos juntos por primera vez, fue increíble".

Eso tuvo lugar en abril de 2021, cuando actuaron juntos en la prestigiosa pre-party de Elton John de los Oscars. Un momento que se viralizó en las redes, ¿sería antes o después de su concierto cuando el intérprete de Your Song le sorprendería con este detalle que no olvidará nunca? No lo sabemos, y tampoco de cuál es el diseño concreto del que habla, podría ser un impresionante anillo de oro blanco con diamantes de Fabergé ya que Elton posee una de las colecciones más impresionantes de la historia, pero lo que sí podemos confirmar que sigue en la posesión de Dua. "¡Me quedé el anillo! Ahora lo guardo en casa bajo llave en una caja fuerte porque no creía que estuviera seguro aquí" bromea sobre si se lo hubiera llevado al programa de televisión.