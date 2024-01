Dua Lipa deslumbra con un exclusivo traje de invitada del mismo tono que su llamativa melena

La ciudad de Santa Mónica se ha vestido de fiesta para acoger la nueva edición de los Critics Choice Awards. Un despliegue de glamour y sofisticación en el que destacan rostros conocidos como Margot Robbie y Dua Lipa, quienes celebran el triunfo de la cinta de Barbie que ha hecho historia. Sobre la alfombra roja, la cantante ha deslumbrado enfundada en un exclusivo estilismo de invitada que no ha pasado desapercibido ante nuestros otros, ¡está guapísima!

Después de triunfar en los Globos de Oro, la británica sigue el mismo camino, confirmando por qué atesora el título de icono de estilo tanto dentro como fuera del escenario. Si hace unos días lucía un ceñido traje negro (con el que protagonizó una divertida anécdota cuando intentaba sentarse en la silla) de una histórica casa francesa, ahora ha confiado en el poder otra importante marca con la que ha trabajado en más ocasiones. Hablamos de Prada. Junto a los directores creativos Miuccia y Raf Simons, han creado de manera personalizada este diseño en borgoña que envuelve su figura como una auténtica obra de arte.

Sin tirantes, bañado de volantes fruncidos que crean una textura de lo más fotogénica y de corte sirena, así es uno de los looks más impresionantes que Dua Lipa ha lucido este 2024. Ha comenzado por todo lo alto en términos FASHION, demostrando que podría ser uno de sus grandes años a nivel personal y profesional. Lo más sorprendente a su paso por el photocall es que ha logrado combinar esta pieza de Alta Costura con su llamativo y arriesgado tono de pelo rojizo que tan bien defiende sobre la red carpet.

Un potente cambio de look que estrenaba semanas atrás coincidiendo con su regreso a las redes sociales y el lanzamiento del nuevo single, Houdini, y que ahora luce con la larga melena lisa hasta atrás y flequillo a un lado, al más puro estilo de los 2000 y que celebridades como ella popularizaron por aquel entonces. Aunque el vestido en sí ya roba todo el protagonismo, no ha dudado en añadir complementos especiales como las joyas de Tiffany & Co. Destacan los pendientes Schlumberger Seven Leaves en oro amarillo de 18 quilates y platino con rubelitas de más de 13 quilates totales y diamantes, y un gran anillo compuesto de pequeños diamantes.