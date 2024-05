El regreso televisivo con el que Miley Cyrus nos descubre su lado más personal

Si creías que la faceta televisiva de Miley Cyrus había llegado a su fin, no podías estar más equivocada. La natural de Tennessee ha sorprendido, recientemente, a su legión de seguidores (sí, incluso a aquellos que no se pierden detalle de su trayectoría desde el fenómeno global Hannah Montana) con el anuncio de un regreso a la pequeña pantalla destacado por su debut en streaming. 2024 parece ser, sin duda alguna, el año de la también compositora. Comenzó siendo ganadora –por partida doble– en los Grammy, alcanzado el galardón por la grabación del año y la mejor interpretación pop solista por Flowers.

Ahora, parece estar dispuesta a deleitarnos, una vez más, en formato audiovisual. Se trata del programa My Next Guest Need No Introduction, conducido por David Letterman, ex presentador de The Late Show y comediante estadounidense que entrevista a Cyrus en la quinta temporada del show, que aterriza en Netflix el próximo 12 de junio. Un espacio en el que la americana saca a relucir, por lo que se ha podido intuir con el tráiler difundido, su lado más personal.

En este primer avance, se escucha, por ejemplo, a la intérprete bromear con el presentador acerca de sus miedos: “Antes era que me despidieran, ahora, todo el rato la gente me dice: “Puede que te echen. Puede que no quieran que sigas haciendo eso”. Y yo respondo: Gracias a Dios.

El proyecto, que se estrenó en 2018 y pretende acercar al público a personalidades de relevancia global (como Billie Eilish o Robert Downey Jr.) a través de conversaciones tan relajadas como profundas, está a pocas jornadas de lanzar el que será, de seguro, uno de sus episodios más especiales. Los espectadores podrán sumergirse, un poco más, en la historia que define a la hoy productora discográfica con la que, muchas de nosotras, hemos crecido desde niñas.