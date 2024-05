Olympia de Grecia recupera en Cannes el vestido 'baby doll' que más favorece y regresa en 2024

La 77ª edición del Festival de Cannes nos está dejando una alfombra roja de lo más variada, con momentazos como la vuelta de Bella Hadid y su maratón de conjuntos vintage o la presencia de Carlota Casiraghi con su original look. Pero fuera del Boulevard de la Croisette también se celebran eventos durante estos días organizados por diversas marcas que, aunque no cuentan con una red carpet, sí lo hacen con una lista de invitadas VIP que escogen sus mejores galas para asistir a ellos, y que guardan más relación con la moda que con el cine. El lunes se celebraba una cena especial en la exclusiva Martinez Beach y Olympia de Grecia no quiso perderse la cita, sorprendiendo con una elección de noche que confirma el regreso de todo un clásico.

- Acompañamos a Ester Expósito en el Festival de Cannes: del 'getting ready' hasta la cena posestreno

La hija de los príncipes herederos de Grecia descartaba el largo de etiqueta que suelen protagonizar los vestidos para estas fiestas de noche, en favor de este diseño vaporoso corto. Se trataba de una creación Michael Kors, un baby doll entallado con el característico vuelo en la falda de este tipo de siluetas. Una prenda perteneciente a su última colección y disponible por 2.550 euros -aunque actualmente se encuentra agotada- , con un detalle que renueva este tipo de vestidos y hace que resulten aún más favorecedores.

- El mono con escote palabra de honor, la tendencia de invitadas que conecta a Cannes con Zara

Hablamos de la banda de piel que hace de fajín, a juego con los tirantes de este diseño que se atreve a fusionar la combinación 'prohibida' del marrón y el negro. La nieta del rey Constantino II de Grecia, a quien acompañó durante la velada la actriz Kelly Rutherford (Gossip Girl), completaba su estilismo con unas sandalias de tacón con tira y un bolso de cuero con asa de anillas metalizadas.

La vuelta del 'baby doll', el vestido que cambió los 60

Aunque Cristobal Balenciaga no fue el inventor de esta silueta en A que defiende el volumen en su falda, sí fue quien lo introdujo con gran éxito a finales de los 50, revolucionando la siguiente década con sus exquisita creaciones. El diseñador español marcó los 60 al eliminar la cintura casi por completo en sus creaciones, con piezas más amplias y cómodas, a veces de volúmenes exagerados. Este 2024, el vestido baby doll ha protagonizado las líneas de diversas firmas: sobre la pasarela, Gucci, Louis Vuitton o Jacquemus lo han vuelto a recuperar, proponiéndolo como prenda clave para esta primavera/verano.