Bella Hadid se convierte en la reina de Cannes gracias a estos tres exclusivos lookazos 'vintage'

Llevábamos tiempo añorando alguna escena en laque la moda vintage ganara gran peso ante las novedades que se suben a la pasarela. Desde que la actriz Margot Robbie se despidiera de su exitosa etapa Barbie que nos ha regalado momentazos, aún no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos con ningún look de archivo (¡a excepción de la MET Gala!) que nos encantara durante esta temporada, ¡hasta esta semana! La modelo Bella Hadid ha llegado al Festival de cine internacional de Cannes envuelta en lujo, expectación y muy buen gusto, así lo demuestra su espectacular elección de vestuario que ya ha dado la vuelta al globo terráqueo.

No es ningún secreto que la hermana de Gigi Hadid es una apasionada de rescatar piezas que vieron la luz décadas atrás, y en esta especial ocasión en la que todos los focos (¡literalmente!) están puestos en cada uno de sus movimientos, no ha perdido la oportunidad para confiar en la magia que estos diseños tan complicados de conseguir poseen. Tras derrochar elegancia y romanticismo con looks bohemios en la presentación de su nueva marca de belleza, Orebella, ahora aparece a las puertas del hotel enfundada en una estética mucho más sensual y atrevida. Por ejemplo, este escotado vestido de mimbre de seda nude transparente con lazos de flecos de la colección de Primavera/Verano 2005 de Gucci, ¡está impresionante!

Siguiendo con una estructura similar, la que alcanzó el título de ser la Modelo del Año en 2022, se dejó ver entre los fans que la esperaban enfundada en un minivestido estampado amarillo dorado del eterno modista Gianni Versace creado en los noventa, cuando la casa italiana se posicionó como una de las favoritas de las tops models y celebridades; lo ha completado con salones puntiagudos y lazada de Chanel, ¡que también son de archivo! Pero, sin lugar a dudas, el más sorprendente ha sido el traje de gala de seda metalizada que estrenó anoche en una glamurosa cena privada de la mano de la casa joyera Chopard organizada en el conocido Hotel du Cap-Eden-Roc.

Entre la sensualidad y la elegancia, así podríamos definir esta elección impecable con la que nuestra protagonista nos ha enamorado. Se trata de una creación de Dsquared2, la marca canadiense de origen italiano que fundaron los gemelos Dean y Dan Caten a finales de los noventa, y pertenece concretamente a la línea Otoño/Invierno 2006 que se presentó en Milan Fashion Week. Destaca su escote en pico y fruncido bajo el pecho, sin olvidar el detalle más impresionante: la espalda está totalmente al aire y decorada con delicados tirantes metálicos con cristales. Es un lookazo digno de una reina de la moda que Bella ha defendido a la perfección ante las cámaras, ¡ojalá nos siga sorprendiendo!