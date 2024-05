Bella Hadid, la nueva reina del 'boho chic' con este maratón de looks para presentar su nuevo proyecto

En 2022 Bella Hadid se alzaba con el prestigioso premio de Modelo del Año otorgado por la reconocida web Models.com, un galardón que han recibido antes figuras tan importantes en el sector como Naomi Campbell. Sin embargo, lo que parecía un ascenso imparable en esta profesión, quedó paralizado cuando la joven tuvo que poner en pausa su carrera sobre la pasarela. La enfermedad de Lyme que sufre, le obligó durante el pasado año a iniciar una larga recuperación alejada de los focos. La última vez que desfiló fue en octubre de 2022 y desde entonces no ha vuelto a hacerlo. Tampoco tiene intención, de momento, pues ahora se encuentra centrada en su faceta como empresaria: acaba de lanzar su propia marca de perfumes corporales hidratantes bajo el nombre de Orebella, un inesperado proyecto en el que lleva cinco años trabajando en silencio y que ya le ha dado muy buenos resultados.

No ha necesitado hacer grandes fiestas ni convocar presentaciones en diferentes países para dar a conocer su marca, más allá de unas cuantas reuniones en Nueva York y una cena en la que estuvieron presentes algunas de sus amigas, como la cantante Rosalía, según descubríamos en redes sociales. Pero tampoco ha hecho falta para lograr batir todo un récord: el primer día que Orebella lanzó su productos se dispararon las ventas, y en dos, se agotaron las existencias de dos de las tres fragancias con las que han arrancado. "Estoy en shock, no me lo puedo creer. ¡Sois increíbles! Gracias desde el fondo de mi corazón", comentaba la modelo.

Y aunque apenas haya empleado un par de días en promocionar este lanzamiento, lo cierto es que le ha bastado para sorprendernos no solo con sus éxitos, sino con un giro radical en su estilo. Atrás quedó su época de Weird Girl en la que lucía combinaciones imposibles con tintes dosmileros: para acudir a los eventos relacionados con su marca, la modelo ha apostado por un armario repleto de prendas boho chic. Una versión más sofisticada del estilo bohemio que ha defendido con vestidos vaporosos o conjuntos estampados que son auténticas joyas de la moda.

El diseño en color rosa de gasa que escogía hace unos días, se trataba de una creación vintage firmada por Yves Saint Laurent, perteneciente a su colección de Verano 1999. Igual de interesante era este encorsetado en amarillo con print exótico, una prenda que Roberto Cavalli presentó en su línea de Primavera 2003.

La modelo ha confiado en la estilista Molly Dickson para someterse a este cambio en su vestidor que en realidad tiene una explicación. Y es que la imagen que ha querido dar a Orebella es precisamente esta, la de una estética a caballo entre lo bohemio y lo onírico, con tintes inspirados en la naturaleza, como sus perfumes. La asesora de imagen, que trabaja también con Sydney Sweeney o Lana del Rey, le ha ayudado a crear estos conjuntos entre los que se incluyen propuestas más informales que perfectamente podríamos llevar durante un festival. Como este conjunto de falda de tiro bajo y top anudado con lentejuelas, o este vestido blanco que llevaba en una de las fotos promocionales y que tan bien quedaría con unas botas cowboy. ¿Mantendrá Bella Hadid este nuevo estilo en sus próximos looks?