Chiara Ferragni reaparece en Venecia con un 'vestido de la venganza' tras semanas de ausencia virtual

Este 2024 no está siendo un gran año para Chiara Ferragni, por lo menos hasta ahora. En las Navidades protagonizó el sonoroso caso Pandoro Gate por el que ha tenido que pagar una multa de más de un millón de euros, después vino la mediática separación con el padre de sus dos hijos, Fedez, y su ausencia en las Semanas de la Moda seguida de la importante entrevista en la televisión italiana... Un largo etcétera que esta primavera seguía completando tras mantenerse más de una quincena desaparecida de las redes sociales. ¿Dónde estaba la empresaria que creó el término influencer hace más de una década y media? ¡Por fin lo sabemos!

Ahora, para sorpresa de todos, ha reaparecido en las calles de la histórica ciudad de Venecia enfundada en el que podría ser el vestido de la venganza, siguiendo la técnica viral FASHION que popularizó la eterna princesa de Gales el siglo pasado. Es cierto que la última vez que la vimos fue en el viaje familiar a Dubai, en el que nos adelantaba algunas de las tendencias que llevaremos estos próximos meses; poco a poco parecía cobrar la normalidad (aunque ya no publicaba los rostros de sus pequeños en público) hata que este mes de abril todo cambió.

Mientras que el que ha sido su marido disfrutaba de unos días en el Festival de Coachella, no sabíamos nada de ella hasta hace tan solo unas horas. Desde el pasado 30 de marzo no compartía en su perfil persona ninguna imagen, ni video, ni story, ni look, ¿qué pasaba? ¿Estaba haciéndo un détox digital? Todo podría ser, porque esta temporada no ha debido ser nada fácil para ella, en la que no solo ha perdido seguidores (ahora acumula 29 millones), también sufrió la cancelación de importantes contratos de trabajo. Y como la vida no termina cuando el amor llega a su fin, parece que Chiara resurge de sus cenizas viajando hasta la ciudad de los canales estrenando un look impecable con el que comienza una nueva era.

Se trata de un sensual diseño asimétrico de la marca Mônot que adoran superestrellas como Dua Lipa y Bella Hadid, el suyo de cuello alto, hombreras ligeramente marcadas y pronunciadísima abertura en la pierna que roza la altura de sus caderas, lo encontramos disponible para su compra por alrededor de 1.370 euros en las plataformas de lujo. En sus manos destaca un micro bolso, ¡ero no una cualquiera! Es el modelo Birkin de Hermés, una exclusiva pieza más que añade a su amplia colección que tiene en su casa de Milán y unos zapatos de tacon puntiaguos y destalonados. Pero, ¿por qué se ha desplazado hasta Venecia en solitario? Porque ha acudido a la inauguración de la exposición Musei delle Lacrime de su amigo Francesco Vezzoli que tiene lugar en el Museo Correr. Seguramente no sea el único conjunto que lleve, ¡seguiremos informando!