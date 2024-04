Te presentamos el nuevo reloj suizo que te enamorará si te gustó 'Barbie'

Nadie puede poner en duda que las películas tienen cada vez más influencia en las tendencias de moda, sobre todo después de haber vivido el fenómeno de Barbie en 2023. Prácticamente todos los catálogos de moda se tiñeron de color rosa e hicieron de la muñera más famosa del planeta un icono de estilo para todas las generaciones. Incluidas las casas más exclusivas del sector del lujo, todas las firmas se contagiaron de este idilio con la feminidad clásica, cautivante precisamente por esa elegancia atemporal. Un ejemplo clave, que no pasó desapercibido a ojos de las expertas, lo encontramos en el look que llevó Ryan Gosling a la gala de los Oscar. ¿Te diste cuenta?

- El año en el que Margot Robbie revolucionó la moda gracias a 'Barbie'

El reloj suizo de diamantes color rosa que enamoró a Ryan Gosling

Esa noche, el actor no se llevó a casa ningún premio, a pesar de estar nominado, pero sí que ocupó todas las portadas a la mañana siguiente gracias a su espectacular interpretación de I'm just Ken, tema perteneciente a la Banda Sonora de la película. El segundo look de Gosling, menos discreto que el traje negro con ribetes de strass que lució sobre la alfombra roja, fue suficiente para dejarnos boquiabiertas: un conjunto de sastrería en lana fucsia, hecho a medida por Gucci, que destellaba por los cientos de cristales en forma de gota que tenía bordados.

Aun así, entre tanto brillo, resaltó como pilar de ambos estilismos un accesorio que no se quitó en toda la noche. Hablamos de su reloj suizo embellecido con diamantes rosas de laboratorio, con el que TAG Heuer trasladó esa feminidad que impuso Barbie como tendencia al escalfón más alto del lujo.

- Ellos son los más elegantes: los mejores looks de los actores en los premios Oscar

El reloj Carrera Plasma Diamant D'Avant-Garde 36 mm es un diseño disruptivo de la casa suiza que supuso un hito en la industria de la relojería cuando vio la luz por primera vez en 2023, puesto que a las líneas insignia del modelo Carrera en aluminio arenado color negro, se le añadieron unas incrustaciones de diamantes elaborados en laboratorio, pero de tonalidad rosa. ¿No es acaso el broche de oro para un estilismo de lo más 'Ken'? Gosling, embajador de la firma, personifica con sus transgresores looks cómo la elegancia puede convivir con la innovación: no son enemigas sino aliadas inseparables, especialmente cuando se trata de medir cada segundo sin margen de error.

De hecho, las amantes de la puntualidad suiza saben bien que el diámetro elegido no es una simple casualidad ni mucho menos una decisión puramente estética. Rinde homenaje a las dimensiones del primer Heuer Carrera, presentado en 1963, una construcción atemporal que continúa adaptándose a las exigencias de cada momento.

La feminidad es tendencia: un diseño atemporal que se reinventa

Es bajo esta premisa que TAG Heuer ha querido dar un paso más allá, en la importante feria Watches & Wonders 2024 (que se celebra esta semana en Ginebra, Suiza) presentando el lanzamiento de otros tres preciosos relojes de la línea Carrera Date de 36 mm. Partiendo del éxito del diseño que enamoró al galardonado actor, esta nueva introducción por parte de la casa de relojería es una manifestación de la feminidad discreta.

El primero de la colección presenta una distintiva esfera cobriza con un acabado acaracolado en un abanico de tonalidades neutras, del marrón claro al beige, creando una pieza armoniosa y para nada estridente. Tanto el bisel como la corona se realizan en oro rosa de 18 quilates 5N, mismo material con el que están chapadas las agujas, los índices y el logo.

- Margot Robbie se despide de su era 'Barbie' e impacta con un vestido encorsetado 'bañado en oro'

El segundo reloj deslumbra por su delicada esfera de nácar blanco y una carrura en tonos nude en degradado de tonalidades neutras. Su caja de acero ejerce de telón de fondo para los índices, las agujas y el logotipo, también chapados en oro rosa de 18 quilates 5N. Para las mujeres que buscan algo de brillo adicional con el que iluminar sus looks de diario, este diseño cuenta con un sutil realce de diamantes, 76 gemas de 0,288 quilates.

Pero el último modelo de la colección no tiene nada que envidiarle. Los chatones engastados con diamantes a modo de índices, complementados con 11 diamantes de 0,22 quilates en total, son el aspecto diferenciador de esta tercera pieza tan exquisita, disponible por 6.800 euros. ¿Cuál es tu favorito?