Rihanna se inspira en un look satinado de Carrie Bradshaw para su cena romántica en Los Ángeles

El vestuario que aparece en escena, ya sea en películas o series, es la mejor inspiración temporada tras temporada. La última que se ha sumado a ello ha sido una de las mujeres más influyentes del panorama, ¡Rihanna! Son muchos los estilismos y los cambios de looks que la reconocida artista de Barbados ha lucido desde que saltó a la fama hace más de una década y media. Pero este, el que ha estrenado hace tan solo unos días por las calles de Los Ángeles, es quizás es uno de los más significativos porque demuestra que realmente es seguidora de la industria y confirmaría que ha visto una de las producciones más vistas del momento, ¿adivinas cuál puede ser?

Aunque sea todo un referente de estilo para aquellas que buscan marcar la diferencia, parece que su último look para disfrutar de una cena romántica en el conocidísimo restaurante italiano Giorgio Baldi, situado en Santa Mónica, guarda una estrecha relación con un icono de la moda que seguramente tú también has tenido alguna vez en cuenta cuando te vistes. Con la melena rubia ondulada recogida, una camiseta blanca con fotografía bicolor, vaqueros de tiro bajo en azul clarito con rotos en las rodillas de Balenciaga con los tacones semitransparentes, cómodos y puntiagudos de Gucci. Sin olvidar la cantidad de collares largos de perlas que descansan sobre su cuello, el pequeño bolso Saddle de Dior, las gafas de sol y la joya de la corona: el abrigo satinado.

La prenda que la ha conectado con Carrie Bradshaw

Entre todas las prendas que la intérprete de Diamonds tiene en su vestidor, para completar este look tan casual ha optado por un maravilloso abrigo en color champagne, de estructura amplia, solapas que caen hacia atrás y mangas dobladas. ¿A quién nos recuerda? ¡Nada más ni menos que a la mismísima Carrie Bradshaw! Resulta ser el mismo diseño de la colección Primavera/Verano 2024 de la marca Adam Lippes que la actriz Sarah Jessica Parker, que da vida al personaje en la secuela de Sexo en Nueva York, lució durante la segunda temporada en una de las escenas más virales de la producción.

Cuidado, porque si no has visto la última entrega de And Just Like That disponible en la plataforma de HBO, ¡te podemos hacer un spoiler indeseado! ¿Por qué es tan especial esta conexión FASHION que ocupa nuestras líneas? Porque lo lleva en el momento en el que la columnista neoyorquina se reencuentra en un amor del pasado, Aidan Shaw, y viven, tras una cita de ensueño, un momentazo de película a la entrada de su apartamento con uno de los besos más apasionados de su historia. ¿Habrá visto Rihanna la serie y ha caído en las redes de este romance? Todo podría ser.