La moda de segunda mano llega a la alfombra roja de Madrid gracias a Mery Turiel

Bella Hadid, Zendaya, Margot Robbie... La lista de celebrities internacionales que se han apuntado a rescatar looks vintage para sus eventos y promociones es, hoy en día, larguísima. Se trata de una tendencia que ha hecho que la Generación Z se vuelva loca por la ropa de segunda mano y que ahora llega a las alfombras roja española. Anoche se celebraron los premios Ídolo en Madrid y Mery Turiel, una de las españolas más seguidas en redes, escogió un estilismo de segunda mano para la cita. De la mano de la plataforma Vinted, Mery ha conseguido dar una nueva vida a un vestidazo que, si no, hubiera terminado en el fondo del armario.

"Carla [Paucar], mi estilista, me propuso varias opciones dentro de una selección previa que ella hizo y las mandó. Sin ella decirme cuál era su opción favorita, coincidimos en que este vestido era simplemente perfecto". Los flechazos (FASHION) existen y pueden darse en una tienda... y también a través de una app. Si hay un "pero" que poner es que, quizá, lo que compramos online no se ajusta a nuestro cuerpo tan bien como si nos lo probáramos en realidad. Sin embargo no hay nada que no solucione una modista, aunque, en este caso, no ha hecho falta.

"A pesar de algunas dudas iniciales debido a la descripción del vendedor sobre su ajuste, consultamos con una modista que confirmó que podíamos ajustarlo sin problemas. Finalmente, el vestido se adaptó perfectamente, confirmando que era la elección predestinada”, explica la estilista de Mery, Carla Paucar, quien también revela las referencias detrás de este precioso look: “se basa en la estética de las divas de Hollywood, pero con un toque moderno y futurista. Aunque consideramos varias opciones, este vestido fue tanto la elección de Mery como la mía".

Mery afirma que esta alianza con la moda de segunda mano le ha resultado prácticamente natural: "Cuando el equipo de Vinted me lo propuso, fue un sí rotundo para mí. Yo misma me he sentido muchas veces más segura en un evento al lucir un look tendencia y “novedad”, explica Mery. Si las chicas anónimas sentimos la necesidad de estrenar todo el rato, imaginaos lo que sucede con las celebrities e influencers, que no solo van a miles de actos sino que, además, todos quedan registrados gráficamente. Para quienes quieren apoyar la sostenibilidad, la moda vintage se ha erigido como la mejor solución. Así nos lo cuenta ella misma.

"La moda vintage es la mayor tendencia de todas y un movimiento que cada vez tiene más fuerza”, afirma sobre esta forma de comprar que, entre 2020 y 2022, triplicó su facturación. Ver a las modelos luciendo looks de archivo en sus alfombras rojas, cuenta, le ha hecho sumarse al movimiento. "Creo que es una manera de reducir el impacto medioambiental que supone la industria de la moda. Es el combo perfecto: prendas especiales, sostenibles y una práctica que reduce el consumo", afirma. Su look para la alfombra roja madrileña está firmado por Mugler, pero en su día a día, Mery también apuesta por comprar en estas plataformas.

Moda 'vintage', la mayor tendencia

"Mi primer contacto con el mundo vintage fue a través de los bolsos. Me atraía la idea de que un bolso hubiese vivido historias a través de otras personas y así fuese ahora conmigo. Encontré un bolso vintage de Chanel hace años genial de precio y lo compré. Y desde entonces me llama la atención y creo que es una forma de llevar piezas especiales".

Cada vez son más las chicas, influencers y anónimas, que apuestan por plataformas como Vinted para renovar su armario. Aunque, al entrar a cualquiera de estas tiendas, puede avasallarte en cierto modo la inmensa oferta, el algoritmo está tan bien diseñado que, búsqueda a búsqueda, te muestra aquello que mejor se ajusta a tu estilo. Porque esa es la clave, compres vintage o compres nuevo, para vestir bien. Mery coincide.

Cómo comprar mejor, según una 'influencer'

"No porque esté bien de precio o sea de marca, debes comprarlo si no encaja contigo", aconseja, y nos sigue explicando. "A veces me he cruzado broches antiguos maravillosos, de marcas de lujo y a muy bien de precio, que he estado tentada de comprar pero que en el fondo sabía que no me iba a poner porque no soy muy de broches", cuenta, antes de darnos el último truco para comprar de manera inteligente: "Funciona muy bien el truco de “reposar” una prenda y evitar los impulsos. Pensar al menos 10 looks o momentos en los que le darías uso y dejar pasar un tiempo antes de comprarlo para saber si es algo que realmente vas a usar o solo un capricho".