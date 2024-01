Lo último en 'jeans' sostenibles: así son los vaqueros que cuidan el planeta en 2024

Que la moda es la segunda industria más contaminante, solo después de la energética, es una (penosa) realidad contra la que diseñadores, firmas y activistas llevan años luchando, aunque ha sido en las últimas temporadas cuando las empresas se han puesto las pilas, y también el consumidor. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer: solo el grupo de lujo Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Stella McCartney...) y la marca Puma aparecen en el último ránking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, revelado por Corporate Knights hace tan solo unos días. Y es que, por muchas medidas que se tomen por parte de corporaciones y gobiernos, parece que contaminar es inseparable de tendencias crecientes como el ultra fast fashion e incluso de la confección de básicos como las camisetas de algodón (se requieren 2.700 litros de agua para producir una). Todavía más llamativo es el caso de los vaqueros: conseguir un solo par de jeans necesita casi 10.000 litros, el equivalente al volumen que una persona bebería en nueve años. Razón por la que muchas firmas han decidido atacar directamente ese problema con distintas soluciones para lograr que nuestra ropa denim sea más sostenible.

Algodón que cuida el suelo

El problema primero de la ropa vaquera (y de otras prendas como las mencionadas camisetas) es la inmensa cantidad de agua, energía y terreno que precisamos para producir su materia prima, el algodón. No es fácil para los agricultores cambiar los cultivos tradicionales por otros más sostenibles, ni a nivel técnico ni económico. De ahí que el impulso de las firmas sea esencial. Una de las precursoras en esta alianza con los productores es la americana Citizen of Humanity, que a comienzos de temporada presentaba sus primeros modelos de vaqueros elaborados con algodón de agricultura regenerativa. Este método busca estimular el suelo para hacerlo más fértil y, con ello, reducir el impacto del cultivo y el uso de recursos naturales, y es utilizado en la producción de alimentos, pero también de materiales textites.

"Vimos una increíble oportunidad de impactar en uno de los sistemas agrícolas más intensivos en químicos y que degradan el suelo, el cultivo de algodón, al apoyar directamente a los productores de algodón en la transición a la agricultura regenerativa y estamos increíblemente emocionados por lo que está por venir", explican desde la marca sobre este proyecto que han bautizado como Kiss the Ground Cotton. En alianza con la organización Kiss The Groud, han confiado en diez agricultores de Estados Unidos que utilizan sistemas regenerativos para obtener un millón de kilos de algodón, suficientes para elaborar 500.000 pares de vaqueros que se venden a través de las tres marcas del grupo: Citizens of Humanity, Agolde y Goldsign.

Técnicas de desgaste que consumen menos agua

No es esta la primera iniciativa en pro de la sostenibilidad que lleva a cabo Citizens of Humanity. La firma se hizo famosa hace veinte años gracias sus sofisticados vaqueros -los más cool de Los Ángeles y favoritos de muchas celebrities- y, para no perder su notoriedad, siempre ha buscado ir a la cabeza en términos de sostenibilidad. Entre sus actuales proyectos, está la utilización de métodos de tintado y lavado que consumen menos agua y energía que los clásicos, procedimientos a los que también se han apuntado este año otras casas. Es el caso de Guess, que en el marco de Pitti Uomo (celebrado hace unas semanas en Milán), presentaba su nueva marca, Guess Jeans, y el revolucionario sistema de lavado escogido, Guess Airwash. Este sustituye el lavado a la piedra tradicional (con piedras pómez gruesas que dejan mucho polvo) por una nueva técnica que combina aire y luz y que reduce significativamente el consumo de agua.

Otro ejemplo lo encontramos en los jeans de Uniqlo, desgastados con piedras ecológicas de larga duración y más resistentes que no dejan tanto residuo en los vaqueros. Así se reducen los lavados que estos necesitan antes de salir a la venta. La firma nipona también apuesta por el uso de lavadoras de ozono que consumen menos agua, y, combinando estas dos tecnologías, logran dismunir la cantidad de líquido hasta en un 99%.

Comprar ropa de segunda mano, la tendencia más sostenible de todas

Pero por mucho que las marcas busquen técnicas y procesos con menor impacto medioambiental, esta evolución no será efectiva si no la acompaña la mentalidad del consumidor. Y no únicamente buscando los certicados de sostenibilidad en las tiendas, sino, sobre todo, apostando por la compra consciente. Escoger modelos sencillos y de buena calidad, que resistan el paso del tiempo y el de las tendencias, resulta clave para que el sobreconsumo y la superproducción que ahora imperan aminoren.

La única tendencia que sí deberíamos seguir si queremos un armario más eco es comprar ropa de segunda mano, un movimiento especialmente potente entre la Generación Z: el 83% afirma haber consumido ropa vintage o estar abierto a hacerlo según datos de la compañía estadounidense ThredUp, especializada en la comercialización de moda de segunda mano). En su informe Resale Report 2023, explican que el mercado vintage triplicó su volumen entre 2020 y 2022, y predicen que, hasta 2028, seguirá aumentando tres veces más rápido que la moda general. De ahí que marcas como Zara o Isabel Marant hayan abierto en los últimos meses sus propias tiendas online. Y también la creciente popularidad de plataformas como Vinted, que, buscando hacerse un hueco en el universo del lujo, ha estrenado su servicio de verificación artículos para comprobar la autenticidad de las prendas de diseñador.