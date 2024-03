El original look de invitada de Olivia Palermo en París: cazadora ‘bomber’ con maxifalda y botas de vinilo

La semana de la moda de París está siguiendo su curso y, como no podía ser de otra forma, nosotras no podemos no estar pendientes de los rostros que ocupan las mejores posiciones en las presentaciones de las nuevas colecciones de las firmas más relevantes del sector. Entre los asistentes VIP al desfile de Otoño/invierno 2024-2025 de Elie Saab se encontraba Olivia Palermo, empresaria estadounidense que no deja de cautivarnos con sus apuestas estilísticas en las calles de las grandes capitales.

En el show, Palermo volvió a demostrarnos que si existe alguien que tenga las claves necesarias para llevar a cabo configuraciones en las que se halle el equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo informal esa es ella. Esta socialité nacida en Nueva York nunca defrauda en lo que a estilismos se refiere, por lo que no es de extrañar que haya querido aprovechar dicho momento para revelarnos cuál será el cóctel más atractivo para las invitadas de 2024: Bomber con maxifalda y crop top.

La chaqueta bomber vuelve a protagonizar las conversaciones diarias de las que más saben del sector y, ahora, gracias a la intérprete, también se colará entre los artículos favoritos de las invitadas de esta temporada (y las que siguen). A pesar de tratarse de una prenda de origen urbano, puede ser encapsulada en combinaciones diseñadas para ocasiones especiales. ¿Te apetece descubrir cómo? ¡Toma nota de estos trucos de estilo ofrecidos por Olivia Palermo!

La modelo decidió enfundarse en un matching set de tres piezas conformado por crop top, maxifalda y bomber, tres creaciones estampadas con degradado en tonos verdosos y negros. En lo que a calzado se refiere, se subió a unas botas altas de tacón vertiginoso y acabado acharolado.

Mientras que la influencer americana se decantó por el print de ondas horizontales, la presentadora de televisión española Nieves Álvarez, quien también se dejó ver en el desfile, dejó boquiabiertos a los presentes con un vestido de lunares (idóneo para invitadas más tradicionales) con un prominente escote en V y mangas capa. Los complementos que eligió para acompañar el atuendo fueron un bolso rectangular con asa dorada de Bvlgari y unos clásicos salones negros.