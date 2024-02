Ariana Grande elige un increíble vestido artesanal de flores para presentar su esperado debut en el cine

El 2024 promete ser un año excepcional para Ariana Grande, al menos en lo que respecta a su carrera, pues será cuando regrese al fin a la música después de tres años sin lanzar un disco, desde que en 2019 publicó Thank u, next. Hace unos días desveleba que el 8 de marzo verá la luz Eternal Sunshine, su esperadísimo trabajo que estará formado por 13 canciones cuyos misteriosos títulos ya están dando que hablar. Pero no es el único gran proyecto que la cantante de 30 años se trae entre manos, pues en noviembre llega a los cines Wicked, película inspirada en el universo de Oz de L. Frank Baum. Supone su debut en el cine y además lo hace encarnando a uno de los personajes principales, Glinda, la bruja buena. Una cinta cuya promoción está a punto de comenzar, y por tanto, también el maratón de espectaculares looks que la artista ya ha adelantado que llevará.

Sabemos que el color rosa es el que caracteriza a su personaje en la ficción, y las flores, un elemento importante de la escenografía de la película. Dos factores que Ariana Grande ha querido tener en cuenta en el último conjunto con el que ha posado, una creación artesanal con la que ha hecho una ingeniosa referencia a su papel. Se trata de un minivestido muy especial, pues cuenta con la particularidad de no estar creado sobre tela, sino que está formado por diferentes amapolas gigantes unidas entre sí.

Un diseño de escote palabra de honor que deja los hombros al descubierto y que da la sensación de contar con un tirante asimétrico, gracias a la original hoja que recorre la parte superior del vestido. Quienes lo firman, son Laura Kim y Fernando Garcia, codirectores creativos al frente de Oscar de la Renta. La casa de modas fundada en Nueva York por el diseñador dominicano, ha explicado en sus redes que Ariana ha escogido este estilismo para la gira mundial de prensa de Wicked. Y además, ha contado algunos detalles sobre el minucioso trabajo tras el look.

El vestido forma parte de la colección Primavera/verano 2024, en la que han querido explorar la artesanía con la amapola como flor protagonista de sus diseños. Han sido necesarias horas de trabajo para crear primero las piezas florales sobre nailon, y después, coserlas a mano por diferentes modistos, que iban entrelazándolas sobre el maniquí. Un vestido que está disponible en tiendas de lujo seleccionadas, desde 8.000 euros.