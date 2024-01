Ariana Grande comienza el año lanzando nueva canción en solitario con una estrategia muy FASHION

Marcar la diferencia cuando hablamos de originalidad en el terreno musical es una tarea complicada, y Ariana Grande se lleva el premio de la que sabe jugar a la perfección con los mensajes indirectos que se vuelven virales. Hace meses, sus fans especulaban sobre si estaría trabajando en un disco, ya que se encuentra sumergida en el mundo de la interpretación con la esperadísima producción musical Wicked, y por fin ha confirmado con una publicación en las redes sociales que muy pronto habrá nueva canción.

- Ariana Grande se inspira en una controvertida película de los 90 para crear uno de sus maquillajes más virales

Es cierto que el 2023 no ha sido su mejor momento en cuanto a lo personal se refiere. A finales de verano conocimos que se había divorciado de Dalton Gomez con un contrato de 1,25 millones de dólares. Pero este 2024 lo ha empezado por todo lo alto, así lo demuestra con esta novedad con la que ha sorprendido a los amantes de su música y nos ha alegrado la semana. Es, sin lugar a dudas, una de las artistas más escuchadas del siglo y su inolvidable voz volverá a ocupar las cadenas de radio internacionales con su último single en solitario que saldrá a la luz... ¡el 12 de enero! ¿Qué más sabemos sobre el proyecto?

- ¡Sopresa! Nunca adivinarías qué personaje de 'Los Bridgerton' actuará con Ariana Grande en el cine

Más de tres años han pasado desde que la vimos en el estudio componiendo melodías y letras que forman parte de miles de historias de amor, razón por la que este lanzamiento ha suscitado tanta expectación. Incluso a su amiga, Selena Gomez, se emocionó y escribió 'por fin' en un comentario. Gracias al post que ya alcanza más de cuatro millones y medio de likes, conocemos el título que sonará alrededor del mundo en muy poco tiempo: Yes, and? Y días antes de que lo anunciase en su perfil, Ariana puso en práctica la genial y sabia técnica con la que triunfó con su anterior disco: ¡comunicarlo a través de la ropa!

- La aplaudida reacción de Bella Hadid al defender a Ariana Grande de las críticas sobre su cuerpo

La estrategia FASHION que ha consolidado

Después de disfrutar de las vacaciones navideñas, la cantante se dejó ver paseando por Los Ángeles enfundada un look muy casual que escondía una gran pista. Efectivamente, ¡el nombre de su próximo hit! En su sudadera azul oversize que combinaba con jeans y zuecos de piel, podíamos leer la inscripción 'yes, and?', desvelando esta noticia que nadie imaginaba por aquel entonces. Recordemos que allá por el año 2018 hizo lo mismo con su anterior álbum, No tears left to cry, y con este gesto consolida una estrategia de lo más sensacional que ya lleva su nombre. ¡Nos encanta!