El homenaje viral (y muy FASHION) de Romeo Beckham a sus padres

El que es el segundo hijo de David y Victoria Beckham ha incendiado las redes sociales con una publicación que toda Generación Z querrá emular. Romeo Beckham ha compartido recientemente una fotografía en la que aparece posando luciendo una sonrisa pícara con un suéter que ha servido como un homenaje tan inesperado como bonito hacia sus padres. El futbolista ha desatado verdadero furor con un jersey en el que se pueden observar claramente las caras de ambas personalidades.

No es la primera vez que este joven de 21 años deja clara su conexión con la industria de la moda, pues a pesar de no tratarse de su vocación, está claro que tiene una facilidad especial para apoderarse de toda mirada presente con sus propuestas de estilo. ¿La más reciente? Esta pieza personalizada con la que luce el rostro de su padre en la parte delantera y la pareja junta en la trasera.

Como era de esperar, los seguidores de Romeo Beckham no han tardado en preguntarse cómo pueden conseguir la original prenda en cuestión. Pues bien, lo sabemos: Highsnobiety ha lanzado Not In London, una colección cápsula que cuenta con siete creaciones con las que la firma celebra la capital inglesa. Un proyecto que abarca desde tops gráficos con desayuno inglés completo hasta un chaleco de punto de alpaca inspirado en una pintura de finales de 1900 del campo de Yorkshire.

La cápsula nace junto a Knitwrth, casa que tiene la afición de convertir imágenes icónicas en ropa de punto para llevar a cabo las declaraciones de estilo más absolutas, y es lo que, definitivamente, ha logrado el pequeño Beckham en estas últimas horas. Si deseas añadir este suéter a tu selección de favoritos, solamente deberás o bien viajar a Londres hasta llegar a Selfridges o bien adquirirlo por la web por un coste de 420 euros.