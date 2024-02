Timothée Chalamet desafía las barreras de la moda con un original jersey de 'escamas'

La segunda entrega de Dune no llegará a los cines hasta el próximo 15 de marzo, pero sus protagonistas ya se encuentran inmersos en la promoción de esta esperada película basada en las novelas de Frank Herbert. Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y Timothée Chalamet han estado viajando estos días por México, París o Londres, donde actualmente se encuentran, para presentar la cinta. Y además de las inolvidables elecciones de estilo que nos están dejando sus actrices, también resulta imposible no fijarse en los looks de Chalamet, un auténtico soplo de aire fresco para la moda masculina.

El intérprete de 28 años aterrizaba en la capital inglesa enfundándose en unos ajustados pantalones rectos de cuero en color marrón, a juego con unos botines de punta con tacón bajo. Aunque sin duda lo que ha captado nuestra atención es el jersey con el completaba su conjunto, una original pieza de punto ceñida al cuerpo con decenas de escamas de tela a lo largo de la pieza.

El actor francoestadounidense volvía a confiar en la firma italiana capitaneada por Matthieu Blazy una vez más, pues también llevó unos pantalones de Bottega Veneta durante la premier de la película en París. Esta vez el jersey que luce, de manga larga, cuello alto e inspirado en el mundo marítimo, pertenece a la colección Otoño/Invierno 2023 que se presentó el pasado año en Milán.

Como es habitual en el universo de Bottega, en sus presentaciones Ready to Wear participan tanto por hombres como mujeres, lo que comulga con el carácter unisex y atemporar de sus propuestas, aunque después en su web dividan las prendas por categoría. La que ha elegido el protagonista de Wonka es precisamente una pieza correspondiente a la sección de mujer -aunque para hombre está disponible exactamente igual, pero en rojo-. Se trata del jersey de lana Fish Scale, elaborado mediante una técnica de punto específica para crear un efecto de escamas de pez.

Desafiando convencionalismos

La plataforma Lyst nombró en 2019 a Timothée Chalamet como uno de los 'hombres más influyentes del mundo de la moda', un título que a día de hoy sigue defendiendo en cada evento al que asiste. Desde que saltó a la fama por su papel en Call Me by Your Name (2017) hasta ahora, su imagen ha dado un giro de 180 grados. A él podemos atribuir una potente reinvención del traje masculino en las alfombras rojas gracias a sus disruptivas apuestas (transparencias, lentejuelas, blazers cortas...). Elecciones tan impresionantes como el hecho de que no cuente con un estilista, o al menos no hasta hace cerca de un año, cuando comenzó a trabajar puntualmente con Ryan Hastings.

Sus looks atrevidos -no falta el color, los bordados, las maxijoyas o los escotes pronunciados como con el que impactó en el Festival de Venecia- y con aire andrógino en ocasiones, se han convertido en una lección de estilo para quienes buscan romper con lo clásico. Y durante la promoción de su última película lo está demostrando: ¿traje?, sí, pero con un toque diferente. En París presentaba Dune sustituyendo la camisa básica por una camiseta de armadura metálica con efecto espejo, y en México, hacía lo propio escogiendo un dos piezas de Prada con chaqueta remangada por dentro del pantalón, que acompañó con un cinturón desabrochado.