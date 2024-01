El primer abrigo 100% sostenible de Zara, un hito histórico para la firma que ha conquistado a Irina Shayk

He aquí el nuevo hito con el que Zara comienza el 2024 por todo lo alto. Si pensábamos que la marca que se cuela en la mayoría de los armarios de las expertas en moda no podía sorprendernos, ¡nos equivocábamos! Bajo la batuta directiva de Marta Ortega, hemos visto un cambio paulatino no solo en su forma de presentar las novedades como anunciaron hace tan solo unos días con un original desfile, también con quién colaboran, quienes son sus nuevos rostros internacionales como Kate y Lila Moss, Kaia Gerber... Y su fiel y ejemplar compromiso por cuidar el planeta que hoy ocupa nuestras líneas.

Hemos sido testigos del furor por Zara Pre Owned, la plataforma interna con la que podrás comprar piezas de temporadas pasadas e incluso arreglar las que ya tienes, pero su último movimiento promete adentrarse en una nueva era que marcará para siempre su historia empresarial. Es cierto que desde hace un tiempo suman granitos de arena para proteger el medio ambiente, una acción tan demandada por la industria y el público en la actualidad. Razón por la que su nuevo gesto no ha pasado para nada desapercibido, te contamos por qué. Casi medio siglo ha necesitado la marca gallega para dar con la clave y poder lanzar su primera prenda sostenible 100%.

Sí, como lees. Una gran y revolucionaria novedad protagonizada por la modelo Irina Shayk, que ya ha posado en ocasiones anteriores para el gigante de Inditex, en la que luce una parka negra, acolchada y con capucha (disponible por 149 euros) que está elaborada a partir de una nueva tecnología registrada, LOOPAMID. Y es que desde sus cremalleras, los botones y el velcro, ¡todo es reciclado! ¿De qué trata este invento del que todo el mundo está hablando? Sigue leyendo para descubrirlo.

El secreto tras su novedad sostenible

Según explican desde la firma, es una innovación que utiliza residuos textiles como base para crear un material nuevo. Lo consiguen gracias a un proceso de reciclaje químico, conocido como tecnología de despolimerización que implica descomponer los textiles en un monómero líquido (o molécula pequeña) que luego pasa por varias rondas de refinamiento antes de poder hilar nuevas fibras. "La creación de poliamida reciclada nos permite dar una segunda vida a productos que antes no podían reciclarse y nos ayuda a alejarnos de los materiales vírgenes de origen fósil. La chaqueta ha sido diseñada en colaboración con varias empresas para crear una prenda monomaterial totalmente reciclada en todas sus partes", explican.