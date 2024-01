Margot Robbie elige un minivestido de lunares de la colección robada de Balmain

Pocos días antes de que se celebren los siempre esperados Globos de Oro —podremos descubrir a los ganadores el próximo 7 de enero— ha tenido lugar en Palm Springs, una ciudad en el condado de Riverside, en el Valle Coachella (California), la entrega de premios de su Festival Internacional de Cine. Una cita que no se han querido perder estrellas de la talla de Meryl Streep, Emma Stone o Eva Longoria que han aprovechado para lucir looks muy especiales. Pero si hay uno que ha llamado nuestra atención ha sido el elegido por Margot Robbie que, una vez más, se ha transformado en Barbie, el personaje que parece haber supuesto un punto de inflexión no solo su carrera, también en su estilo.

La intérprete, que está nominada en los Globos de Oro por su papel en esta cinta en la categoría de mejor actriz de comedia o musical, eligió para la ocasión un diseño que bien podría haber formado parte del vestuario de la famosa muñeca. Se trata de un minivestido rosa con lunares negros, cuerpo tipo bustier, manga larga, y dos flores en 3D que decoran el escote y la cintura. Un diseño que forma parte de la colección Primavera-verano 2024 de Balmain, una propuesta que, aunque Olivier Rousteing, director creativo de la firma, presentó con normalidad el pasado 27 de septiembre durante la Semana de la Moda de París, estuvo a punto de no ver la luz.

Si te gusta estar al día de las noticias relacionadas con la industria de la moda es posible que recuerdes que cuando apenas quedaban diez días para que dieran comienzo los esperados desfiles de la capital francesa, el 17 de septiembre, la firma Balmain sufrió el robo de gran parte de la colección que iba a presentar, más de cincuenta prendas de lujo. "Nuestra entrega fue secuestrada. El camión fue robado. Gracias a Dios, el conductor está a salvo. Mucha gente ha trabajado muy duro para hacer que esta colección sucediera. Estamos rehaciendo todo, pero esto es tan irrespetuoso. Tantos trabajadores, proveedores, mi equipo y yo. Por favor, tened cuidado, este es el mundo en el que vivimos", escribía Olivier Rousteing en sus redes sociales. A pesar del terrible suceso, el equipo de la maison trabajó a contrarreloj para reproducir de nuevo las prendas y poder llegar a tiempo al desfile.

Para completar su look, Margot se ha decantado por unas sandalias con el mismo estampado que el vestido. Para su beauty look ha apostado por un maquillaje muy sencillo, basado en potenciar la belleza natural de la actriz y ha peinado su melena con unas sencillas y suaves ondas. En este caso el 'menos es más' ha vuelto a ganar.