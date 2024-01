Marta Lozano, la invitada más guapa del invierno con el vestido Bardot ideal (estés embarazada o no)

Puede parecer que encontrar un look de invitada perfecta es más complicado en invierno que durante el resto del año, pero todas las bodas que se están celebrando estas semanas nos están dejando pruebas de que no es así. La última llega de la mano de Marta Lozano, que, embarazada de seis meses, acudía al último enlace de 2023 con un vestido estampado muy favorecedor, cómodo y con el escote que más se lleva esta temporada, el cuello Bardot que deja los hombros descubiertos.

- Hablamos con Marta Lozano: 'Me veo como una mujer que es mamá y no dejará su trabajo de lado'

A punto de iniciar el tercer y último trimestre de su embarazo, Marta, que será mamá de un niño junto a su marido, Lorenzo Remohi, posaba guapísima en la boda de unos amigos celebrada a las afueras de Valencia. Es cierto que el tiempo allí es bastante más agradable que en otros lugares de España, con lo que pudo prescindir de abrigo o chal (al menos, para las fotos) y dejar a la vista el precioso vestido estampado de la firma española Vanó que había escogido para la ocasión; un diseño "ideal y comodísimo", según ha definido ella misma.

Se trata del modelo Lune, con escote Bardot, cuerpo fruncido, manga francesa y largo midi, disponible en la web de la firma por 210 euros. Su estampado estilo ikat en verde oscuro y negro es perfecto para eventos de invierno, cuando, quizás, no nos apetece vestirnos de colores muy claros. Además, conjunta a la perfección con un accesorio imprescindible en esta época: las medias negras semitupidas. Aunque hay quien todavía prefiere no llevarlas en las bodas -con el consecuente frío, todo sea dicho-, cada vez son más las invitadas que las utilizan, tanto con zapatos como con sandalias, tal y como las ha llevado Marta. De esta forma, no tienes que comprarte unos zapatos de invierno para la cita, sino que puedes reutilizar los que llevas en las bodas de verano.

La influencer valenciana ha completado el perfecto estilismo con unos elegantes pendientes dorados de estilo vintage, varios anillos y un look de belleza de lo más sofisticado que añadía la nota formal. Melena ladeada y con ondas glamurosas, maquillaje de ojos ahumado y labios intensos han sido las elecciones beauty de este look de invitada que, sin duda, te inspirará si tienes una boda este invierno... estés embarazada o no.