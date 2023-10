Hablamos con Marta Lozano: 'Me veo como una mujer que es mamá y no dejará su trabajo de lado'

Las redes sociales se han convertido en el mejor escenario para compartir noticias, y hace unas semanas, concretamente el pasado 2 de octubre, Marta Lozano dio la más esperada a su millón de seguidores: ¡está embarazada! Tras un año y poco de matrimonio junto a Lorenzo Remohi, su compañero de vida y socio en la empresa de belleza que han creado, la pareja está camino de ampliar la famila. Una buena nueva que fue aplaudida por sus amigos, conocidos y fans que siguen su pista paso a paso deseándoles lo mejor. ¡Pero ocultarlo no ha sido nada fácil! Así nos lo ha contado en uno de los últimos eventos a los que ha asistido en Madrid, la presentación de la colaboración de Jennifer Lopez con Intimissimi.

La prescriptora de estilo valenciana, que ha estado en las Semanas de la Moda alrededor del planeta ha sabido esconder en las publicaciones que será mamá en unos meses, ¿cómo lo ha hecho? Hablamos con ella sobre esta nueva etapa que está atravensando, los trucos FASHION que ha utilizado para ocultar la barriguita y los imprescindibles que no pueden faltar en su armario.

Estrenas nueva etapa...

Sí, ¡además con mucha ilusión! Teníamos muchas ganas, estamos disfrutando cada momento.

¿Quién fue la primera persona que lo supo?

La primera persona a quien se lo conté, evidentemente, fue Lorenzo, y luego a mi familia.

¿Cuál ha sido el truco para ocultarlo en las Semanas de la moda?

Inconscientemente yo creo que con los bolsos me tapaba un poco la tripa. Había personas que me decían, "ay, te pones el bolso siempre ahí", y yo decía, "no sé por qué, pero siempre que hago un street style me lo pongo así". Creo que al final no se nota, pero como tú lo sabes, lo hacía inconsciente.

El bolso ha sido tu aliado...

Sí, con el bolso colocado sobre la barriga, ¡no sé por qué!

¿Cómo ha sido la experiencia de vivirlo con Teresa Andrés Gonzalvo en plena Semana de la Moda?

Me ha ayudado mucho, ¡también lo sabe desde el principio! Además, por todo el tema de comida porque no sabía qué podía comer. Es como si fuera mi hermana, ¡imagínate!

¿Con qué prenda te sienta ahora mismo más guapa y cómoda?

Sí que es verdad que ahora me veo mejor con todas las prendas oversized. Aquí (en la tienda de Intimissimi) tienes todos los conjuntos de pijama, de raso... ¡estoy comodísima! Estaría todo el día en pijama, la verdad, tengo la colección en casa y no paro de llevarla.

¿Qué piezas has dejado a un lado?

Evito mucho los pantalones, ¡aunque estoy apurando un poco! Ya estoy de varios meses y voy más suelta con faldas y vestidos, aunque cuando llegue invierno no sé qué voy a hacer.

¿A qué fórmula de estilo recurrirás los próximos meses? ¿Y para un evento?

Para el día a día los conjuntos de raso que son más anchos, al final voy más cómoda. Y para un evento hago malabarismos. Aún estoy al principio, no tengo barriguita de embarazada típica. Cuando tenga ya mucha tripa, me gustaría ir con vestidos más apretados marcando la figura.

¿En qué te inspiras para crear un look de invitada?

Para mí, lo principal es ir cómoda, es una máxima ante todo. Con mi nueva condición, intento usar piezas que me hagan sentir cómoda y que sean fieles a mi estilo, porque al final tengo uno muy definido, estoy respetando esas formas que tanto me gustan.

¿A qué estilismo recurres cuando no sabes qué ponerte?

Cuando tengo que trabajar sí que me gusta que me arreglen, estoy mis dos horas previas con el equipo. Pero cuando estoy en casa, en Valencia, y no tengo que hacer nada siempre voy en zapato plano, cómoda y anchita, no me caliento la cabeza mucho.

¿Has dejado los tacones de lado?

Los tacones, si no es por un evento o por trabajo, no me los pongo.

¿Seguirás el estilo de premamá que ha popularizado Rihanna? Súper cañero, rompedor...

Como aún no me veo tan embarazada, no sé en ese momento cómo me sentiré. Además a mí me coincide con el invierno, no sé hasta qué punto voy a poder enseñar la lencería por el frío. ¡Simplemente por las condiciones climáticas! No sé hasta en qué momento se me notará más la tripa, pero si fuera en primavera, pues tira que te va, pero en invierno no sé yo...

¿Quién te inspira para vestir de premamá con estilo?

Mi prima Inma está de cinco meses, me inspiro en ella, además tiene mucha gracia para vestir. Le pregunto tips y le digo, "¿esto me lo dejarás cuando yo esté de más tiempo?". Por suerte tengo familia que está pasando por lo mismo y nos entendemos.

Algunas amigas de Madrid ya han sido madres...

Sí, ¡me han dado un montón de consejos! Además, he pasado un primer trimestre muy malo. El otro día estaba con María y Marta Pombo, decían que no me agobiara, que al principio lo pasas mal pero luego repites porque la experiencia es muy bonita. ¡Tengo ganas de que llegue ese momento!

¿Y compartiréis armario?

No es muy fácil, soy una chica mucho más grande de lo que parece. Mis amigas son más pequeñitas, entre ellas se apañan, pero yo no tengo una L, incluso más talla porque soy muy alta. Por ejemplo, yo tengo un 41 de pie, y la gente no suele tener zapatos de más de 40.

Y en cuanto a la lencería...

Por suerte estoy con la familia de Intimissimi, me tratan fenomenal y tienen piezas que te hacen sentir guapa en todo momento. La verdad es que cada vez que me pongo algo, me da igual estar embarazada o no sentirme guapa, porque siempre me queda bien.

¿Que significa la lencería para ti?

La lencería es una forma de sentirse sexy y guapa, con Intimissimi lo consigo siempre.

¿Has cambiado tu rutina de deporte?

Hago deporte dos veces a la semana con mi entrenador y desde que me quedé embarazada le avisé de los primeros. Ahora sí que hemos cambiado pesos, igual que otros ejercicios. Al final es entrenar normal, pero siendo un poco más consciente de los movimientos que tenemos que hacer para no hacerme daño.

¿Y la de belleza?

Por suerte, puedo utilizar todos los productos de mi firma de cosmética Glowfilter, así que feliz. Estoy muy acostumbrada a cuidarme, también en cuanto al pelo, ¡ahora lo hago incluso más! Noto mucho cambio en mi cuerpo, pero sigo con todas las rutinas que tenía, a veces añado algún paso más para probar.

¿El producto que no puede faltar en tu bolso?

Siempre uso el labial hidratante de Glowfilter. Tengo uno en cada bolso para que cuando salga de casa nunca se me olvide, es uno de mis trucos secretos. También un perfilador de labios, son mis básicos por excelencia.

¿La prenda que no falta en tu armario?

Una blazer negra y unos stilettos negros con los que pueda andar bien.

¿Cómo afrontas el trabajo que se viene en esta nueva tapa?

He tenido un primer trimestre durillo porque me ha pillado un poco mal, estaba un poco asustada y hablaba con mi equipo y decía, "no sé cómo afrontar esto". Ellas y muchas amigas que han sido mamás, me dicen que después del primer trimestre todo lo que viene es bueno, así que con ganas. Cuando esté muy embarazada, no sé si voy a poder seguir este ritmo, ahora que puedo, quiero aprovechar.

¿Cómo te ves como mamá?

Me encantaría ser como mis padres han sido conmigo, muy dedicados, pero sí que me veo como una mujer trabajadora que es mamá, pero que tampoco deja de su trabajo de lado.

¿Como Chiara Ferrangi?

Sí, es emprendedora y cuida a su familia, está muy pendiente, me parece un buen ejemplo.

¿En un futuro ampliaréis la familia?

Poquito a poco, esto es una experiencia heavy. Estoy intentando aprender a sacar lo mejor de esta etapa y luego ya Dios dirá.