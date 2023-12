¿Se ha inspirado Alice Campello en una princesa Disney en su último look de invitada?

Alice Campello vive a caballo entre Milán y Madrid, tanto por cuestiones profesionales como personales, pero esté donde esté siempre da en el clavo con sus estilismos, ya sean casuales y desenfados o con un dress code más especial. No hay ocasión en la que sus publicaciones en las redes sociales no se convierta en la inspiración estrella para aquellas que quieren marcar la diferencia, y esta semana ha vuelto a derrochar glamour de camino a una boda de amigos enfundada en un look de invitada con un guiño muy nostálgico.

La modelo y empresaria de belleza que está triunfando con su marca Masqmai, es el perfecto ejemplo de cómo dar con el atuendo perfecto. En esta ocasión ha brillado, casi literalmente, enfundada en un diseño de pasarela que ha robado todas las miradas, tanto que sus fotografías acumulan ¡más de 40 mil likes en tan solo unas horas! Todo tiene una buena explicación que te desveleramos más adelante, y estamos seguras de que te encantará. Hace unos meses ocupaba nuestras líneas gracias a un vestidazo de escote mariposa de lo más sensual, y ahora vuelve a confiar en la misma casa de moda, Self Portrait.

A días de iniciar las vacaciones de Navidad y lejos de las propuestas clásicas de la temporada, ha posado ante la cámara como la auténtica experta que es estrenando una pieza bañada de pequeños apliques brillantes sobre un fondo azul aguamarina que le sienta de fábula y que combina muy bien con su larga melena rubia trenzada. Con una estructura que se ciñe a su cuerpo, largo hasta los tobillos (¡ocultan sus altísimas sandalias de tiras negras!), de manga larga, cuello redondeado y una original abertura en la cintura que deja a la vista parte de la piel, se ha ganado el título de una de las mejores vestidas.

¿Cuál es la inspiración?

Aunque se trata de una creación de sello noventero de una popular casa de moda que presenta sus novedades durante Fashion Week, lo encontramos disponible en su tienda por 690 euros, parece esconder una preciosa inspiración que jamás habríamos imaginado. Así lo han sugerido sus más de tres millones de seguidores seguidores que han inundado la publicación de comentarios de la mujer del futbolista Álvaro Morata relacionándola con un personaje de Disney, ¿adivinas de quién se puede tratar? De la princesa Elsa, la conocida protagonista de la película Frozen, quien popularizó este tipo de trajes brillantes en la gran pantalla y causó un fenómeno internacional. ¿Será cierto o habrá sido casualidad?