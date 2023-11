Lefties tiene el armario de fiesta perfecto para esta Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, un montón de fiestas, celebraciones o citas especiales con familia, amigos, compañeros de trabajo… ¿amores? Cada ocasión requiere un look especial, desde los más casual pero festivos de día, hasta los más elegantes y sofisticados de noche. Lefties nos lo pone muy fácil este año con su impresionante Party Collection AW23, que aúna tres colecciones: Now, Going Out y The Stage, todas ellas repletas de outfits, calzado, bisutería y accesorios tendencia súper favorecedores e ideales para crear tus looks navideños. ¿Lo mejor? Hay opciones para todos los gustos, desde las más casual hasta las más glamurosas, y a un precio absolutamente irresistible.

Para ponértelo aún más fácil, te contamos lo que vas a encontrar en cada una de estas colecciones y te presentamos nuestros outfits preferidos de la Lefties Party Collection, seguramente la más deslumbrante, bonita y ponible que hemos visto hasta ahora.



Lefties Now Party Collection: elegancia, sofisticación y glamour

Si algo nos ha fascinado de esta colección es su reinvención de los clásicos looks de fiesta total black. El negro siempre es una apuesta segura, pero las propuestas de Lefties para Now Party Collection elevan este color a otro nivel, con vestidos, faldas o tops con transparencias y detalles que no te harán pasar desapercibida. Combinados con botines metalizados, abrigos de pelo sintético, bolsos joya, una bisutería increíble y el maquillaje de fiesta by Lefties que arrasa, vas a ser la reina de la fiesta.

Lefties presenta este año una propuesta mucho más glamurosa de esta mítica colección, llena de prendas con las que brillar en cualquier evento. Del glitter, las lentejuelas y los colores llamativos, a la sobriedad y elegancia del negro, tienes looks para todos los estilos. En Now Party Collection vas a encontrar vestidos lenceros, transparencias (¡muchas!), encajes, pedrería, lentejuelas, brillos y flecos, mucho strass y abrigos faux fur, ideales para ir calentita aunque debajo lleves un outfit minimal.

Otra cosa que nos ha conquistado de esta colección son sus accesorios, ideales para combinar con las prendas: pendientes tendencia, cinturones, bolsos joya… Además de botines y botas altas, la pieza estrella para completar los looks según el toque sofisticado, elegante o casual que les quieras dar. Y también, ¡atención!, el mejor maquillaje de fiesta para elevar tus looks. ¿Nuestra propuesta? Ojos oscuros o metalizados, labios rojos o morados, y un toque de glitter.

Una colección que nos ha conquistado por su esencia minimalista pero súper femenina. Si tenemos que resumirlo en tres palabras: mucho, mucho glamour.



Lefties Going Out Party Collection: oda a los tejidos metalizados

Esta colección recoge una de las grandes tendencias del otoño invierno 2023: las prendas en tejidos metalizados, sobre todo plateados, el color estrella esta Navidad. Desde faldas largas a pantalones denim o cazadoras, Lefties te presenta un montón de opciones para tus looks de fiesta más casual. En Going Out Party Collection vemos también otra tendencia viral: las botas y botines irisados, que vienen a sustituir a las clásicas botas negras y son ideales para darle un toque festivo a cualquier look.

Otro tejido estrella de esta colección es el lurex, con favorecedores vestidos que se adaptan perfectamente al cuerpo, ideales para los outfits más atrevidos. Además de las propuestas total denim metalizadas, también te vas encontrar colores vivos como el azul Klein o el clásico y elegante negro. ¿Más prendas ideales? Los pantalones denim con pedrería, los tops cutout y asimétricos, y los abrigos de pelo XXL. Y para completar tus outfits, ¡maquillaje metalizado! Y, por supuesto, un montón de accesorios para completar estos looks de estilo más casual para salir de fiesta.



Lefties The Stage Party Collection: pura sofisticación

Minimalista pero sofisticada y femenina, esta colección tiene algunos de los mejores looks tendencia que hemos visto, combinando trajes de terciopelo de dos piezas con botines metalizados y collares choker de strass. Puro glamour.

En The Stage vas a encontrar estilismos de absoluta tendencia a un precio increíble para tus fiestas de noche. Strass, terciopelo, flecos, plumas, tachas o incrustaciones de pedrería, lo tienes todo para brillar. Pero si hay dos piezas codiciadas en esta colección (hazte ¡ya! con ellas) son los vestidos y monos de escote cruzado de lurex. Los vestidos de terciopelo y los conjuntos de blazer crop y pantalón wide leg, y las faldas largas de terciopelo, también están en nuestra wish list para esta Navidad.

¿Buscas algo sexy? Te van a encantar las prendas de encaje (vestidos, bodies y pantalones increíbles) y tejidos satinados, súper femeninos y con un punto hot. Y no tendrás que buscar nada fuera de Lefties, porque tienen todos los botines, botas altas, complementos y bisutería a juego de cualquier look (nosotras hemos fichado ya los pendientes en cascada). Además de un montón de accesorios metalizados y con strass, bolsos de tachas, acolchados, medias con brillantes, cinturones… lo tienes todo para crear tus party looks. ¿Otro must? Sus leggins de fiesta con efecto “tipazo”.

¿Te encanta todo lo que has visto? No hace falta que corras a una tienda Lefties (aunque si tienes cerca la Digital Store de Montera, merece la pena la visita, ¡tiene cafetería!), puedes encontrarlo todo en su canal online, lefties.com.