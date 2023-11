El truco viral que convierte un vestido básico de tirantes en uno especial ¡y de otoño!

Es de sabias invertir en piezas de calidad que no sufren el paso del tiempo para poder lucirlas una y otra vez independientemente de la tendencia estrella que esté paseándose por las pasarelas. Para vestir bien, es importante crear un armario cápsula compuesto de prendas básicas que encajen las unas con las otras, pero es cierto que las expertas poco a poco dan un paso más allá para sacar aún más partido. ¿Eres de las que prefiere mantener los slip dress de colores neutros en las perchas todo el año? Si es así, este hallazgo FASHION es para ti, ¡vas a querer probarlo hoy mismo!

Seguramente, si estás al tanto de las novedades que se cuecen en la industria, sabrás que hay un diseño que poco a poco se consolida como el más alabado por las expertas en materia. Hablamos del vestido con el favorecedor escote Bardot que deja a la vista los hombros y las clavículas, una preciosa opción que apuesta por la feminidad y sensualidad al mismo tiempo. Tal es su influencia que se ha colado en las colecciones privadas de reinas y princesas alrededor del mundo, y ahora tú también querrás sumarte al carro porque encaja fenomenal para un look de invitada como por uno más casual.

La fiebre por el lujo sostenible tiene gran culpa de ello, pero sabemos que dar con el vestido perfecto no es una tarea fácil. Por eso te proponemos que lo diseñes tú misma desde casa. Sí, como lees, y no necesitarás ni aguja ni hilo, ni ningún aprendizaje de costura, simplemente la imaginación y la destreza que tienes escondida en tu interior. Según hemos podido averiguar hay un truco muy sencillo y rápido con el que podrás reciclar estas semanas de otoño el modelo de tirantes que adoras y has lucido en verano.

Como vemos en el tutorial de la usuario de TikTok que se ha viralizado en cuestión de días, el secreto está en una vez enfundada en el vestido, en este caso es negro, añadir un top del mismo color y de tirantes que ocultarás en el interior. La idea es colocarlo por debajo de la zona de los hombros creando como una segunda capa y consiguiendo el mismo efecto tan fotogénico que triunfa en las redes sociales y en el street style. Para que encaje a la perfección, lo mejor es optar por dos prendas que compartan un tejido y tono similar para que quede bonito, ¡pero no es obligatorio! Ahora podrás hacer tantas combinaciones como desees sin necesidad de pasar por tienda. Una propuesta exprés que te ahorrará no solo quebraderos de cabeza cuando no sepas qué ponerte, también dinero y espacio en el guardarropa. ¿A qué esperas para ponerlo en práctica?