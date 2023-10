Tamara Falcó lo confirma: los pantalones efecto piel son la mejor compra del otoño

Los trajes de chaqueta y los vestidos de corte midi han sido las prendas preferidas de Tamara Falcó para vestir en todos sus planes, desde eventos que requieren una cierta etiqueta a compromisos de trabajo. Sin embargo, en las últimas semanas, estamos asistiendo a un ligero cambio en el armario de la marquesa de Griñón que se atreve con prendas con las que antes no la habríamos imaginado. Si el pasado viernes te contamos que estrenaba para acudir al programa El Hormiguero un mono palabra de honor que forma parte del catálogo de Zara, ahora podemos confirmar que los pantalones de efecto piel parecen haberse convertido en un básico de su armario este otoño.

Hace solo unos días Tamara compartía con sus 1,5 millones de seguidores varias fotos de su escapada a Copenhague con su marido, Íñigo Onieva. Un viaje en el que estuvieron el prestigioso Noma, uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. En esas instantáneas no solo pudimos ver algunos de los rincones que visitaron, también los looks elegidos, todos cómodos y calentitos. Pero si hay uno que ha llamado nuestra atención es el último. La marquesa de Griñón, se sumaba a la tendencia del layering y superponía varias prendas de ropa (un jersey, una blazer y otro jersey anudado por si acaso luego era necesario) para hacer frente a las temperaturas. Para la parte inferior apostó por unos pantalones rectos, de efecto piel en tono negro que lució con zapatos joya.

Pero lo más llamativo no es que eligiera esta prenda para su viaje sino que hoy, solo unos días después, haya optado por otro pantalón con un acabado similar, pero en tono marrón, para un día de trabajo. Tal como hemos podido ver en sus stories, Tamara ha compartido varios vídeos en los que podemos verla trabajando en un exterior, seguramente grabando o haciendo unas fotografías que compartirá más adelante. Lleva un abrigo largo, de corte bastante clásico, de marrón chocolate. Una prenda que ha combinado con un jersey fino de manga largo crudo con letras rojas, un pantalón efecto piel a tono y unas zapatillas de la firma New Balance con las que daba un aire totalmente desenfadado al look.

Aunque no sabemos con seguridad a qué firma pertenecen los dos diseños que ha lucido la hija de Isabel Presyler, muchas casas de moda incluyen una o varias propuestas en sus colecciones. En Zara podrás encontrar una gran variedad de modelos de este tipo de pantalones, no solo rectos, también anchos, cargo, baggy... También en firmas como Cortefiel hay opciones para todos los gustos. Incluso Tamara incluye un modelo entre las propuestas de TFP by Tamara Falcó.

