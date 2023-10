La 'royal' que te inspirará para lucir el abrigo nórdico viral y botas de agua con estilazo

El armario de Talita von Fürstenberg es una fantasía hecha realidad que cada día que pasa vamos conociendo y enamorándonos más de él. Ejemplo de ello son sus cuidadísimas publicaciones con las que demuestra su buen sentido del gusto. Consideraba una Carrie Bradshaw 2.0 por sus coloridos y divertidos looks veraniegos, en la época de frío también es un gran referente en el que inspirarnos, así lo ha demostrado en su última escapada a la ciudad Londres estrenando nada más ni menos que el abrigo viral más bonito de las redes sociales.

Coincidiendo con los días previos a la noche de Halloween, la aristócrata que está asentada en Nueva York y acude a las fiestas más exclusivas vestida con trajes de Alta Costura, aparece sentada en unas escaleras y rodeada de calabazas. Una estampada de lo más atípica en su feed en la que nos ha sorprendido su vestuario que resume a la perfección todo lo que una amante de la industria debe llevar en su maleta de viaje. En plena furor por el lujo sostenible, podemos decir que ella también se suma al carro FASHION y ha caído en las redes de esta prenda de abrigo con bufanda incluida que triunfa en el street style y se ha convertido en una de las más solicitadas entre las que no quieren dejar la elegancia a un lado en los días más fríos del año.

El abrigo es de...

Aunque es cierto que el pasado invierno vimos como poco a poco iba colándose en los estilismos más fotogénicos, podemos confirmar que en 2023 se convierte en el abrigo por excelencia. Te presentamos a la chaqueta oversize más famosa de la marca de Estocolmo Toteme, un diseño en el color gris clarito supertendencia con un delicado acabado artesanal en los bordes que lo hace aún más especial. Confeccionado con fieltro de mezcla de lana pesado, destaca por los hombros caídos, las mangas anchas con aberturas y bolsillos de parche. ¿Cuánto cuesta? 880 euros y está disponible en varias tonalidades.

¿Cómo lo ha combinado?

Que su abuela, la estadounidense Diane Von Fürstenberg, sea una de las diseñadoras más conocidas de las últimas décadas, le ha abierto las puertas a triunfar en el sector desde hace años, pero también saber qué prendas serán todo un éxito. Así lo hemos podido afirmar tras su último posado en el que nos ha llamado especialmente la atención la forma en la que lo ha combinado. Como ya sabrás, si viajas a Londres tienes que ir preparada para la lluvia, y ella ha deslumbrado enfundada en un par de medias tupidas, botas de agua de Chanel con el logo en blanco y un bolso de piel de la marca The Row.

¡Pero no ha sido el único que ha lucido! Como gran conocedora de lo que no puede faltar en la maleta, Talita ha añadido una chaqueta de tweed especial a su repertorio, un gran aliado para llevar en citas nocturnas, y ella lo ha lucido con un top negro sencillo creando un look impecable. Una vez más se convierte en nuestro referente favorito, independientemente de la estación que sea.